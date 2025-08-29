Advertisement

لبنان

سليم عون: الجيش وحده المخوّل بحماية الاستقرار

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:26
Doc-P-1410431-638920565660061252.jpg
Doc-P-1410431-638920565660061252.jpg photos 0
أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون  أن "التيار الوطني الحرّ يعوّل حصراً على الجيش المخوّل تأمين الاستقرار والحماية على عكس بعض الأفرقاء السياسيين الذين يمكنهم التعويل في بعض الظروف على قوى محليّة أو خارجية"، مشددا على أنه "لمس عقب لقائه أمس قائد الجيش رودولف هيكل، أنّ الجيش مرتاح ولديه ثقة بنفسه ويمسك بزمام الأمور".
ورأى أن "الوضع حساس ودقيق وغير مريح"، معتبرا أن "الضغط الخارجي لا يسمح بتنبؤ المسار المنتظر".
وعن العلاقة التي تجمع التيار الوطني الحر بـ "حزب الله"، أوضح أن "التيار يتعاطى مع الحزب على قاعدة الحرص الشديد على الوحدة اللبنانية وإجتياز المرحلة بمنأى عن الدماء والفتن، وأنّ الكلّ يجمع على أهميّة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ولكنّ الإختلاف يكمن في الطريقة للوصول الى الهدف المنشود"، محذرا من "سلوك طريق التوترات الداخليّة بين الأفرقاء اللبنانيين أو إدخال الجيش في الخلافات الداخلية ما سيؤدّي الى دفع أثمان باهظة". 
ولفت الى أن "الدول الخارجية تحيد نفسها عن التوترات اللبنانية"، داعيا "الأفرقاء اللبنانيين الى إتخاذ الموقف الموحّد بهدف تحقيق المصلحة الوطنيّة والإستفادة من نقاط القوّة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الإعتداءات وتحرير الأسرى والإستفادة من الثروة النفطية". (الوكالة الوطنية)
 
