لبنان

نديم الجميّل: رحل المؤسس بيار الجميّل لكن لم ترحل معه القضية

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:53
كتب النائب نديم الجميل عبر حسابه على منصة "إكس": "رحل المؤسس بيار الجميّل، لكن لم ترحل معه القضية ولا المبادئ. زرع فينا الإيمان بلبنان الحرّ السيد المستقل، وأورثنا عهد النضال والمقاومة بوجه كل تحدٍّ وظلم. إرادته حيّة فينا، ووصيته أمانة في أعناقنا".
وختم كاتباً: "عا دعساتك".
