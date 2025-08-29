Advertisement

لبنان

قرار من "الداخلية" بشأن تراخيص عازل أشعة الشمس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:02
Doc-P-1410443-638920586624125891.png
Doc-P-1410443-638920586624125891.png photos 0
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥.
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه.
 
Image
الأكثر قراءة

أيضاً في لبنان
فيديو
