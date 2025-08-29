طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 25 و 33، بين 24 و 32، بين 18 و 35 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية .السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح شمالا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.