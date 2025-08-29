Advertisement

لبنان

طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:09
Doc-P-1410444-638920590541284003.jpg
Doc-P-1410444-638920590541284003.jpg photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.  

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية .

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح شمالا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
