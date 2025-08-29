Advertisement

لبنان

التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-08-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1410452-638920601274706032.jfif
Doc-P-1410452-638920601274706032.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الجريمة المروّعة التي شهدتها بلدة الدامور - ساحل الشوف، أمس الخميس، ليست عادية نظراً لفداحة تنفيذها. 30 رصاصة أمطرت سيارة الضحية الشاب خليل أبو مراد، ناهيك عن رصاصات مباشرة طالته أيضاً من مُسدّس. 
Advertisement
 

الحادثة التي حصلت قرابة الساعة 7.13 من مساء الخميس هزّت الشوف، فأبو مراد من أبرز المؤيدين لحزب "الكتائب اللبنانية" كما أنه من الناشطين والفاعلين في منطقته، ومعروفٌ بعلاقاته الجيدة.
 

ما جرى أصاب الدامور بصدمة كبيرة، خصوصاً أن البلدة تُعرف بهدوئها التام، فلا حوادث ولا إشكالات بتاتاً، كما أن السلطة المحلية هناك الممثلة بالبلدية فعالة جداً لاسيما على صعيد الأمن.
 

القوى السياسية تتابع الحادثة، وتسودُ الإتصالات تأكيدات على وجوب معالجة الملف بحكمة وإنتظار التحقيقات الأمنية المستمرة وبكثافة لجلاء الحقيقة وكشف الفاعلين.
 

تفاصيل الجريمة
 

آخر المعطيات عن الجريمة تكشف أن 3 أشخاص هم الذين ارتكبوها، وذلك بعدما دخلوا إلى المنطقة عبر دراجتين ناريتين وسيارة بيضاء اللون من نوع "شيفروليه آفيو".
 

تقولُ معلومات "لبنان24" إنَّ أبو مراد شعر أنّ هناك سيارة ما تلاحقه فأبلغ أحد الأشخاص في المنطقة بذلك، مشيرة إلى أنَّ المسلحين صرخوا بسيدة كانت في مكانٍ قريب من الاستهداف، فطلبوا منها الابتعاد قبل أن يقتربوا من السيارة ويمطروها بالرصاص الكثيف.
المصادر المتابعة تقول إن الأقاويل عن خلفيات الحادثة كثيرة، لكن التحقيقات مستمرة وفعالة لكشف ملابساتها.
 

وخلال ساعات المساء، عملت القوى الأمنية على سحب كاميرات المراقبة في نطاق بلدة الدامور ومداخلها وتحديداً من الجهة التي جرى تنفيذ الجريمة فيها، فيما السيارة التي جرى تنفيذ الجريمة من خلالها بالاشتراك مع دراجات نارية، عُممت مواصفاتها على كل الحواجز والقطعات الأمنية.
 

بلدية الدامور تستنكر
 

بدورها، أصدرت بلدية الدامور بياناً نعت فيه الشاب أبو مراد الذي قضى ضحية جريمة شنيعة طالت حياته ظلماً وعدواناً.
 

واستنكرت البلدية بشدة الجريمة التي "هزت وجدات البلدة وأبنائها"، مُطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين، ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الأبرياء وزعزعة أمن المجتمع.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
lebanon 24
29/08/2025 12:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
lebanon 24
29/08/2025 12:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيعلنه شخصياً.. اليكم التفاصيل الكاملة والنهائية لاتفاق غزة الجديد
lebanon 24
29/08/2025 12:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل كاملة لأحداث السويداء.. ماذا يجري هناك؟
lebanon 24
29/08/2025 12:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:26 | 2025-08-29
05:25 | 2025-08-29
05:12 | 2025-08-29
05:06 | 2025-08-29
05:05 | 2025-08-29
05:00 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24