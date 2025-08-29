Advertisement

لبنان

بلدية الدامور نعت الشاب خليل بو مراد: لإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:24
Doc-P-1410453-638920602055112956.jpg
نعت بلدية الدامور في بيان "بمزيد من الحزن والأسى، وبقلب يملؤه الرجاء بالقيامة، ابن البلدة الشاب خليل بو مراد الذي قضى ضحية جريمة شنيعة طالت حياته ظلمًا وعدوانًا.
إنّ المجلس البلدي إذ يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء التي هزّت وجدان البلدة وأبنائها، يطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين، ليكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الأبرياء وزعزعة أمن المجتمع.

وإذ نتقدّم من عائلة الفقيد بأحرّ التعازي القلبية، نسأل الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويسكنه رحاب ملكوته، وأن يمنّ على ذويه بالصبر والسلوان.
ستبقى الدامور موحّدة بوجه الظلم والجريمة، وذكرى ابنها ستظلّ حيّة في وجدانها".
قطع طريق الدامور باتّجاه بيروت بعد مقتل الشاب خليل أبو مراد (النهار)
lebanon 24
29/08/2025 12:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
lebanon 24
29/08/2025 12:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: أوروبا ستفرض أشد العقوبات على روسيا بالتنسيق مع الشيوخ الأميركي
lebanon 24
29/08/2025 12:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة: نريد شراكة فاعلة مع أوروبا
lebanon 24
29/08/2025 12:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
