لبنان

ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:35
صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:
- بنزين 95 اوكتان: 1446.000 ل.ل. (+2000)

- بنزين 98 اوكتان: 1486.000 ل.ل. (+2000)

- المازوت: 1320.000 ل.ل. (00000)

- الغاز: 1033.000 ل.ل. (00000)
لبنان

إقتصاد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
