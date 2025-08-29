"الإشتراكي": مرة جديدة تدفع المؤسسة العسكرية ضريبة الدم في سبيل حماية الوطن

Advertisement

أضاف الحزب في البيان:" إذ يتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي بأصدق عبارات التعزية من قيادة ومن عائلات الشهيدين راجياً لهما ، فإنه يقدّر عالياً التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش في سبيل تأمين الاستقرار في الجنوب، كما في كل ، ويشدد على الأهمية القصوى للاحتضان والدعم السياسي والشعبي الكامل لكل ما تقوم به المؤسسة العسكرية لضمان الأمن والدفاع عن الوطن، فهو الضامن الوحيد للسلم وحماية الحدود".