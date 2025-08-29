Advertisement

لبنان

أمن الدولة: ضبط حفّارة آبار غير مرخصة وإجراء المقتضى بحق صاحبها

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:53
Doc-P-1410466-638920617401973408.png
Doc-P-1410466-638920617401973408.png photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"متابعةً لجهودها في مكافحة التعديات على الموارد المائية، وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣، قامت مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة – قسم الإستعلام والتحقيق، بضبط وختم بالشمع الأحمر حفّارة آبار ارتوازية في محلة البحصة – عكار، تعود للبناني (م.ن.)، لقيامه بحفر الآبار الإرتوازية في محافظة عكار بطريقة غير قانونية ودون ترخيص. وقد تبيّن من خلال الإستقصاءات والتحريات أنّ صاحب الحفّارة كان قد نقلها من منطقة فنيدق – جرد القيطع إلى منطقة البحصة بغية تخبئتها. أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص".
