أمن الدولة: ضبط حفّارة آبار غير مرخصة وإجراء المقتضى بحق صاحبها

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:"متابعةً لجهودها في مكافحة التعديات على الموارد المائية، وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣، قامت في – قسم الإستعلام والتحقيق، بضبط وختم بالشمع الأحمر حفّارة آبار ارتوازية في محلة البحصة – ، تعود للبناني (م.ن.)، لقيامه بحفر الآبار الإرتوازية في بطريقة غير قانونية ودون ترخيص. وقد تبيّن من خلال الإستقصاءات والتحريات أنّ صاحب الحفّارة كان قد نقلها من منطقة فنيدق – إلى منطقة البحصة بغية تخبئتها. أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص".