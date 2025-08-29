29
لبنان
حجز شاحنة كانت ترمي التفايات في طرابلس
Lebanon 24
29-08-2025
|
04:04
A-
A+
تمكنت دورية من شرطة بلدية
طرابلس
، وبالتعاون مع المواطنين، وبعد عملية رصد وتعقّب، من توقيف شاحنة آتية من منطقة
ضهر العين
كانت تقوم برمي النفايات داخل مستوعبات في منطقة أبي سمراء. وقد جرى حجز الشاحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق وصاحب البيك أب، حسب مندوبة "
لبنان24
".
كما أوقفت الشرطة
صباح اليوم
مجموعة من الأشخاص يقومون برمي النفايات خلف مبنى
الجامعة العربية
في سقي طرابلس، وذلك بالتعاون مع شرطة
بلدية الميناء
.
في السياق، أكّدت قيادة شرطة بلدية طرابلس أنّ الحملة مستمرة لرصد وتعقب كل من يقوم برمي النفايات أو إدخالها من خارج المدينة، وتدعو المواطنين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ الفوري عن أي شاحنة أو أشخاص يُشتبه بقيامهم برمي النفايات في غير أماكنها المخصصة.
