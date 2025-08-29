حجز شاحنة كانت ترمي التفايات في طرابلس

Advertisement

تمكنت دورية من شرطة بلدية ، وبالتعاون مع المواطنين، وبعد عملية رصد وتعقّب، من توقيف شاحنة آتية من منطقة كانت تقوم برمي النفايات داخل مستوعبات في منطقة أبي سمراء. وقد جرى حجز الشاحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق وصاحب البيك أب، حسب مندوبة " ".كما أوقفت الشرطة مجموعة من الأشخاص يقومون برمي النفايات خلف مبنى في سقي طرابلس، وذلك بالتعاون مع شرطة .في السياق، أكّدت قيادة شرطة بلدية طرابلس أنّ الحملة مستمرة لرصد وتعقب كل من يقوم برمي النفايات أو إدخالها من خارج المدينة، وتدعو المواطنين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ الفوري عن أي شاحنة أو أشخاص يُشتبه بقيامهم برمي النفايات في غير أماكنها المخصصة.