رجّي تسلّم أوراق إعتماد سفير كندا

تسلّم والمغتربين يوسف رجّي أوراق إعتماد سفير المعيّن حديثا لدى غريغوري غاليغان.وكانت مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الصعد إنطلاقا من الروابط القوية التي تجمع شعبي البلدين والوجود اللبناني المميز في كندا.وقد تمنى الوزير رجّي للسفير غاليغان النجاح والتوفيق في مهمته الديبلوماسية.