لبنان

رجّي تسلّم أوراق إعتماد سفير كندا

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:22
 تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أوراق إعتماد سفير كندا المعيّن حديثا لدى لبنان غريغوري غاليغان.
وكانت مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الصعد إنطلاقا من الروابط القوية التي تجمع شعبي البلدين والوجود اللبناني المميز في كندا.

وقد تمنى الوزير رجّي للسفير غاليغان النجاح والتوفيق في مهمته الديبلوماسية.
