لبنان

في بيروت.. وقفة احتجاجية أمام "العسكرية" رفضاً لإخلاء سبيل أحد "عملاء إسرائيل"

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:25
نفذت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، اعتراضاً على إخلاء سبيل أحد العملاء مع العدو الإسرائيلي المدعو محي الدين حسنة.
وأكد متحدث باسم المعتصمين رفض القرار الذي صدر بشأن حسنة، مشدداً على أنَّ إسرائيل كانت وما زالت وستبقى عدواً للبنان، مشيراً إلى أنه يجب إنزال أشد العقوبات بالعملاء وليس إخلاء سبيلهم.
 
 
وذكر المتحدث أنّ إسرائيل تمثل عدواً خطيراً ويجب مواجهتها، مشيراً إلى أن الحسنة "مُدان" بتهمة العمالة، وقال: "نحن اليوم في مرحلة خطيرة جداً ولن نسمح بأي شكل من الأشكال أن تُصبح العمالة وجهة نظر.. العمالة هي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني والمجتمع أيضاً".
 
 
 
