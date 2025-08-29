في بيروت.. وقفة احتجاجية أمام "العسكرية" رفضاً لإخلاء سبيل أحد "عملاء إسرائيل"

نفذت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام في ، اعتراضاً على إخلاء سبيل أحد العملاء مع العدو المدعو حسنة.

وأكد متحدث باسم المعتصمين رفض القرار الذي صدر بشأن حسنة، مشدداً على أنَّ كانت وما زالت وستبقى عدواً للبنان، مشيراً إلى أنه يجب إنزال أشد بالعملاء وليس إخلاء سبيلهم.