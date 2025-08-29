Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: حمى الله جيشنا الصامد

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:37
‏كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "ببالغ الحزن والأسى، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى ‎الجيش اللبناني باستشهاد اثنين من أبطاله خلال قيامهم بواجبهم الوطني في الناقورة.
رحم الله الشهداء الأبرار، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وحمى جيشنا القوي الذي يبقى صمّام الأمان وحامي السيادة والوطن".
 
الجيش اللبناني

بهاء الحريري

