لبنان

الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا موسعًا بحضور نصار وعبود والحجار

29-08-2025 | 04:48
تراس رئيس الجمهورية جوزاف عون  اجتماعاً حضره وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، خُصِّص للبحث في التحضيرات الجارية قبيل افتتاح السنة القضائية، وفي أوضاع المؤسسات القضائية.
مجلس القضاء الأعلى

مجلس شورى الدولة

المدعي العام

مجلس القضاء

الرئيس عون

مجلس شورى

جوزاف عون

قاضي محمد

