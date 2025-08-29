الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا موسعًا بحضور نصار وعبود والحجار

تراس رئيس الجمهورية عون اجتماعاً حضره وزير العدل عادل نصار، ورئيس سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال ، ورئيس القاضي يوسف الجميل، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، خُصِّص للبحث في التحضيرات الجارية قبيل افتتاح السنة القضائية، وفي أوضاع المؤسسات القضائية.

