لبنان

الدفاع المدني يخمد حرائق اندلعت جراء غارات إسرائيلية في الجنوب

Lebanon 24
29-08-2025 | 04:53
اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انه "بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات، وإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف أخمدت عناصر الدفاع المدني عند الساعة ١٤:٥٠ من بعد ظهر امس سلسلة حرائق اندلعت في الأحراج، جراء غارات شنّها العدو الإسرائيلي على مجرى نهر زريقون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الدمشقية – أطراف المحمودية.
وقد استنفرت العناصر من مراكز النبطية الإقليمي، جديدة مرجعيون، القليعة، حاصبيا، الخيام والعيشية، وعملت على إخماد النيران حتى الساعة ١٨:٣٠ من مساء أمس، حيث تمّت السيطرة عليها بشكل كامل وإنجاز عمليات التبريد، بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الفرق جرّاء وجود أجسام غير متفجرة في المنطقة، إلى جانب وعورة التضاريس وانعدام الطرقات المؤدية إلى مواقع الحرائق.

وفي منطقة جونية، شبّ حريق داخل منور أحد الفنادق، ما استدعى إجلاء جميع القاطنين حفاظًا على سلامتهم. وقد أخمدت عناصر الدفاع المدني النيران، كما عملت على تقديم الإسعافات الأولية ميدانيًا لشخصين أصيبا بضيق في التنفّس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف. وقد واصلت الفرق عمليات التبريد والمراقبة منعًا من تجدّد الحريق.

ومن جهة أخرى، تدخّلت عناصر الدفاع المدني من مركز بشري الإقليمي لإنقاذ عائلة كانت تقوم برحلة حج بين الأديرة في وادي قنوبين، بعدما واجهت صعوبة في متابعة السير على الطريق الوعرة. وقد عملت العناصر على تأمين وصول أفراد العائلة بسلام إلى بلدة طورزا – قضاء بشري مرورًا بوادي الفراديس، دون تسجيل أي إصابات. 
 
