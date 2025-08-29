توضيح من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية

Advertisement

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:تتناقل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي من حين الى آخر معلومات تنسبها حينا الى "مصادر " واحيانا الى "مصادر مقربة من بعبدا" او "مصادر رئاسية" وغيرها من التوصيفات.يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكد بأن مواقف رئيس الجمهورية يعبّر عنها شخصيا او من خلال ما يصدر عن مكتب الاعلام من بيانات ومعلومات. ويمكن العودة الى هذا المكتب للتأكد من أي موقف منسوب لرئيس الجمهورية قبل نشره.