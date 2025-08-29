Advertisement

لبنان

توضيح من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:12
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

تتناقل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي من حين الى آخر معلومات تنسبها حينا الى "مصادر بعبدا" واحيانا الى "مصادر مقربة من بعبدا" او "مصادر رئاسية" وغيرها من التوصيفات.
يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكد بأن مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يعبّر عنها شخصيا او من خلال ما يصدر عن مكتب الاعلام من بيانات ومعلومات. ويمكن العودة الى هذا المكتب للتأكد من أي موقف منسوب لرئيس الجمهورية قبل نشره.
العماد جوزاف عون

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

جوزاف عون

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

