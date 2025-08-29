Advertisement

لبنان

بعد إستشهاد عسكريين... معلومات جديدة عن "حادثة الناقورة"

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:05
علم "لبنان 24"، أنّ طائرة "الدرون" الإسرائيليّة التي انفجرت يوم أمس بعناصر الجيش في بلدة الناقورة، سقطت بسبب عطل تقنيّ.
وبحسب المعلومات، كانت "الدرون" بصدد إستهداف حفارة في الناقورة، لكّنها سقطت قبل الوصول إلى هدفها.
 
 
وبعد سقوطها، توجّهت قوّة من اللواء الخامس في الجيش للكشف عليها، لكنّها انفجرت.
 
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ إنفجار الطائرة أدّى إلى إستشهاد الملازم أوّل محمد اسماعيل، والمعاون أوّل رفعت الطعيمي.
 
 
 
 
