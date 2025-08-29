بعد إستشهاد عسكريين... معلومات جديدة عن "حادثة الناقورة"

علم " "، أنّ طائرة "الدرون" الإسرائيليّة التي انفجرت يوم أمس بعناصر الجيش في بلدة ، سقطت بسبب عطل تقنيّ.

Advertisement

وبحسب المعلومات، كانت "الدرون" بصدد إستهداف حفارة في الناقورة، لكّنها سقطت قبل الوصول إلى هدفها.

وبعد سقوطها، توجّهت قوّة من في الجيش للكشف عليها، لكنّها انفجرت.

وأشارت المعلومات إلى أنّ إنفجار الطائرة أدّى إلى إستشهاد الملازم أوّل ، والمعاون أوّل رفعت الطعيمي.