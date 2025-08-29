موسى: مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار

قال النائب في بيان: "مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار الى الجنوب، على طريق تنفيذ القرار 1701. ومرة أخرى يسقط خيرة عسكريينا في سبيل الواجب".

وأضاف: "إن أفضل عزاء للوطن والمؤسسة وذوي الشهيدين الملازم الأول والمعاون الأول رفعت الطعيمي، بتعزيز وحدة الصف اللبناني والوقوف خلف الجيش ودعم مهمته، سعياً الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير النقاط الحدودية المحتلة، وإطلاق مسية إعادة إعمار البلدات والقرى المدمرة".

وتوجه موسى بتعازيه الحارة الى وقيادة الجيش وذوي الشهيدين، راجياً الشفاء العاجل لرفاقهما الجرحى العسكريين.