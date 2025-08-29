Advertisement

لبنان

موسى: مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1410499-638920672716662990.png
Doc-P-1410499-638920672716662990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب ميشال موسى في بيان: "مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار الى الجنوب، على طريق تنفيذ القرار 1701. ومرة أخرى يسقط خيرة عسكريينا شهداء في سبيل الواجب".
Advertisement
 
وأضاف: "إن أفضل عزاء للوطن والمؤسسة وذوي الشهيدين الملازم الأول محمد اسماعيل والمعاون الأول رفعت الطعيمي، بتعزيز وحدة الصف اللبناني والوقوف خلف الجيش ودعم مهمته، سعياً الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير النقاط الحدودية المحتلة، وإطلاق مسية إعادة إعمار البلدات والقرى المدمرة". 
 
وتوجه  موسى بتعازيه الحارة الى المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش وذوي الشهيدين، راجياً الشفاء العاجل لرفاقهما الجرحى العسكريين.
مواضيع ذات صلة
"الإشتراكي": مرة جديدة تدفع المؤسسة العسكرية ضريبة الدم في سبيل حماية الوطن
lebanon 24
29/08/2025 14:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب
lebanon 24
29/08/2025 14:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد: ضريبة جديدة يدفعها الجيش على تراب الجنوب
lebanon 24
29/08/2025 14:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: ندفع دماءً ثمناً للاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية
lebanon 24
29/08/2025 14:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

محمد اسماعيل

قيادة الجيش

ميشال موسى

الغالي

مار ال

لبنان

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:30 | 2025-08-29
07:23 | 2025-08-29
07:22 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24