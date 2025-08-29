بشأن الأعطال... توضيح من وزارة الماليّة

Advertisement

صدر عن في ، التوضيح الآتي :"تطرأ بين الحين والآخر أعطال نفرض عملا متقطعا في بعض محتسبيات المناطق، وفي أوقات متفرقة، ناتجة عن مشاكل مرتبطة بالطاقة الكهربائية.إن وزارة المالية تعمل على إجراءات طارئة ودائمة لتلافي أي توقف مستقبلا".