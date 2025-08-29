Advertisement

لبنان

بشأن الأعطال... توضيح من وزارة الماليّة

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:28
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :
"تطرأ بين الحين والآخر أعطال نفرض عملا متقطعا في بعض محتسبيات المناطق، وفي أوقات متفرقة، ناتجة عن مشاكل مرتبطة بالطاقة الكهربائية.

إن وزارة المالية تعمل على إجراءات طارئة ودائمة لتلافي أي توقف مستقبلا".
 
 
 
لبنان

إقتصاد

المكتب الإعلامي

وزارة المالية

مكتب الإعلام

