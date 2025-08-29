Advertisement

لبنان

سليمان: الجيش قادر على التصدّي للعدو وحماية الحدود والقضاء على الإرهاب

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1410504-638920676453068172.jpg
Doc-P-1410504-638920676453068172.jpg photos 0
أكد الرئيس ميشال سليمان في بيان أن " الجيش جيش الوطن لا جيش السلطة، وهو ملتزم القرار السياسي".
وقال:"إنه جيش متماسك، متمسّك بالقيم الإنسانية بالديموقراطية بحقوق الإنسان بحرّية التعبير وممارسة الشعائر الدينية، وبالعيش المشترك، رافضًا كل أشكال التعصّب ومتصديًا للإرهاب أيًا كان مصدره. لكن لا يمكن حماية هذه القيم على نحوٍ صحيح في ظل وجود السلاح العشوائي أو السلاح المنظم الخارج عن سلطة الدولة. واليوم، بعد اتفاقات وقف الاعتداءات وانتشار الجيش في الجنوب، سقطت كل المبرّرات للاحتفاظ بالسلاح أو بإقامة منشآت عسكرية داخلية خارج إطار الشرعية".

ختم:"إنّ الجيش قادر على التصدّي للعدو وحماية الحدود والقضاء على الإرهاب بفضل ضباطه وأفراده المستعدين دائمًا لبذل الدم والتضحية بأغلى  ما عندهم من أجل بسط سيادة الدولة والمحافظة على هذه القيم. المجد والخلود لشهداء الجيش، وأصدق التعازي لذويهم ورفاقهم وقيادة الجيش". 
