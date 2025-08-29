Advertisement

لبنان

الكفور - النبطية تُطلق نداء استغاثة: مجاري الصرف الصحي تدمّر المزروعات

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1410507-638920677978362896.png
Doc-P-1410507-638920677978362896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ بلدة الكفور تعاني من تدفق مجاري الصرف الصحي من مدينة النبطية وبلدتي حبوش وكفررمان، وصولًا إلى أراضي بلدة النميرية، مما أدى إلى تلف المزروعات وتيبّس عدد كبير من أشجار الزيتون في المنطقة.
Advertisement

وفي هذا السياق، سلّم مختار الكفور توفيق صفا كتابًا بالأضرار، داعيًا إلى تشكيل لجنة من الوزارات والإدارات المختصة للكشف الميداني وتعويض المزارعين المتضررين.

وقد وجّه صفا نسخًا من الكتاب إلى كل من محافظ النبطية هويدا الترك، ومكتب وزارة الإعلام، ووزارات البيئة والطاقة والمياه، واتحاد بلديات الشقيف، ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك تحت عنوان: "استغاثة عاجلة بشأن تلوث بيئي وجريان مياه الصرف الصحي في أراضي الكفور الزراعية ".
مواضيع ذات صلة
شبكة أطباء السودان تطلق "نداء استغاثة عاجلا" لإنقاذ الفاشر من الجوع
lebanon 24
29/08/2025 14:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن تعيد تأهيل مجاري المياه والصرف الصحي
lebanon 24
29/08/2025 14:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القطاع الصحي ينهار في غزة.. ونداءات استغاثة مع تصاعد المجاعة
lebanon 24
29/08/2025 14:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة BMG الطبية تطلق صرخة استغاثة من وجع المستشفيات في لبنان
lebanon 24
29/08/2025 14:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإنماء والإعمار

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

مدينة النبطية

وزارة الإعلام

مجلس الإنماء

مكتب وزارة

وفيق صفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:30 | 2025-08-29
07:23 | 2025-08-29
07:22 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24