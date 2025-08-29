30
لبنان
الكفور - النبطية تُطلق نداء استغاثة: مجاري الصرف الصحي تدمّر المزروعات
Lebanon 24
29-08-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت "الوكالة
الوطنية للاعلام
" أنّ بلدة
الكفور
تعاني من تدفق مجاري الصرف الصحي من
مدينة النبطية
وبلدتي
حبوش
وكفررمان، وصولًا إلى أراضي بلدة النميرية، مما أدى إلى تلف المزروعات وتيبّس عدد كبير من أشجار
الزيتون
في المنطقة.
وفي هذا السياق، سلّم مختار الكفور توفيق صفا كتابًا بالأضرار، داعيًا إلى تشكيل لجنة من الوزارات والإدارات المختصة للكشف الميداني وتعويض المزارعين المتضررين.
وقد وجّه صفا نسخًا من الكتاب إلى كل من محافظ
النبطية
هويدا
الترك
، ومكتب
وزارة الإعلام
، ووزارات البيئة والطاقة والمياه، واتحاد بلديات الشقيف، ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك تحت عنوان: "استغاثة عاجلة بشأن تلوث بيئي وجريان مياه الصرف الصحي في أراضي الكفور الزراعية ".
