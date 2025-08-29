الكفور - النبطية تُطلق نداء استغاثة: مجاري الصرف الصحي تدمّر المزروعات

Advertisement

افادت "الوكالة " أنّ بلدة تعاني من تدفق مجاري الصرف الصحي من وبلدتي وكفررمان، وصولًا إلى أراضي بلدة النميرية، مما أدى إلى تلف المزروعات وتيبّس عدد كبير من أشجار في المنطقة.وفي هذا السياق، سلّم مختار الكفور توفيق صفا كتابًا بالأضرار، داعيًا إلى تشكيل لجنة من الوزارات والإدارات المختصة للكشف الميداني وتعويض المزارعين المتضررين.وقد وجّه صفا نسخًا من الكتاب إلى كل من محافظ هويدا ، ومكتب ، ووزارات البيئة والطاقة والمياه، واتحاد بلديات الشقيف، ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك تحت عنوان: "استغاثة عاجلة بشأن تلوث بيئي وجريان مياه الصرف الصحي في أراضي الكفور الزراعية ".