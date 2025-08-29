Advertisement

لبنان

برّاك: الولايات المتّحدة ستقف مع الجيش اللبناني

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1410510-638920684190196374.png
Doc-P-1410510-638920684190196374.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد الموفد الأميركيّ توم برّاك، أنّ "الولايات المتّحدة ستقف مع الجيش اللبناني".
Advertisement
 
 
وبشأن سوريا، قال برّاك: "نثقّ بالرئيس السوريّ أحمد الشرع".
 
 
وأضاف أنّ "أهداف الشرع اليوم تتماشى مع أهداف أميركا".
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم برّاك: أميركا ستقف مع الجيش اللبناني
lebanon 24
29/08/2025 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وخلق حرب أهلية
lebanon 24
29/08/2025 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر للعربية: برّاك سيزور غدا الجنوب اللبناني مع وفد تقني وعسكري
lebanon 24
29/08/2025 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اورتاغوس تتسلم الملف اللبناني مجددا وثلاث نقاط أساسية تناولها عون مع برّاك
lebanon 24
29/08/2025 14:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

أحمد الشرع

توم برّاك

لبنان

سوريا

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:30 | 2025-08-29
07:23 | 2025-08-29
07:22 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24