برّاك: الولايات المتّحدة ستقف مع الجيش اللبناني

أكّد الموفد الأميركيّ ، أنّ "الولايات المتّحدة ستقف مع ".

Advertisement

وبشأن ، قال برّاك: "نثقّ بالرئيس السوريّ ".

وأضاف أنّ "أهداف اليوم تتماشى مع أهداف أميركا".