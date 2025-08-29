30
لبنان
لقاء في مقر اتحاد بلديات قضاء صور مع قائد الكتيبة الإيطالية
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد في مقر اتحاد بلديات
قضاء صور
لقاء جمع
قائد الكتيبة
الإيطالية
العقيد دافيدي ماريني مع عدد من رؤساء البلديات في حضور
رئيس اتحاد
بلديات قضاء صور المهندس
حسن دبوق
ونائبه
عادل سعد
. تناول اللقاء قضايا تنموية تهمّ البلدات الواقعة ضمن نطاق عمل الكتيبة الإيطالية في إطار مهمة "اليونيفيل"، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد وقوات الطوارئ الدولية، لا سيما في المجالات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية.
في مستهل اللقاء، ألقى دبوق كلمة رحّب فيها بالعقيد ماريني والوفد المرافق، مثنيًا على "الدور الإيجابي الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية في دعم السكان المحليين، سواء من خلال المشاريع التنموية أو المبادرات الاجتماعية والإنسانية".
بدوره، ألقى العقيد ماريني كلمة عبّر فيها عن "تقديره لحفاوة الاستقبال"، مؤكدًا "
التزام
الكتيبة الإيطالية مواصلة التعاون مع السلطات المحلية وتعزيز العلاقة المتينة التي تربطها بالمجتمع الجنوبي"، مشددًا على "أهمية الشراكة مع
اتحاد البلديات
في تنفيذ مشاريع تخدم الأهالي".
ماذا تسلّم الجيش من مُخيم برج البراجنة؟
Lebanon 24
ماذا تسلّم الجيش من مُخيم برج البراجنة؟
07:51 | 2025-08-29
29/08/2025 07:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قيلَ في إسرائيل عن "غارة صير الغربية"؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قيلَ في إسرائيل عن "غارة صير الغربية"؟
07:44 | 2025-08-29
29/08/2025 07:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد
Lebanon 24
توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد
07:36 | 2025-08-29
29/08/2025 07:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت: نأمل ألا ينتقل القضاء من مسيس إلى مدوّل بدلاً من أن يصبح مستقلاً
Lebanon 24
الحوت: نأمل ألا ينتقل القضاء من مسيس إلى مدوّل بدلاً من أن يصبح مستقلاً
07:32 | 2025-08-29
29/08/2025 07:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة الخطيب: نريد لهذه الحكومة النجاح في التصدي للقضايا الوطنية وخدمة شعبها
Lebanon 24
العلامة الخطيب: نريد لهذه الحكومة النجاح في التصدي للقضايا الوطنية وخدمة شعبها
07:30 | 2025-08-29
29/08/2025 07:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
