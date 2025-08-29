Advertisement

لبنان

لقاء في مقر اتحاد بلديات قضاء صور مع قائد الكتيبة الإيطالية

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:04
عُقد في مقر اتحاد بلديات قضاء صور لقاء جمع قائد الكتيبة الإيطالية العقيد دافيدي ماريني مع عدد من رؤساء البلديات في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ونائبه عادل سعد. تناول اللقاء قضايا تنموية تهمّ البلدات الواقعة ضمن نطاق عمل الكتيبة الإيطالية في إطار مهمة "اليونيفيل"، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد وقوات الطوارئ الدولية، لا سيما في المجالات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية.
في مستهل اللقاء، ألقى دبوق كلمة رحّب فيها بالعقيد ماريني والوفد المرافق، مثنيًا على "الدور الإيجابي الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية في دعم السكان المحليين، سواء من خلال المشاريع التنموية أو المبادرات الاجتماعية والإنسانية".

بدوره، ألقى العقيد ماريني كلمة عبّر فيها عن "تقديره لحفاوة الاستقبال"، مؤكدًا "التزام الكتيبة الإيطالية مواصلة التعاون مع السلطات المحلية وتعزيز العلاقة المتينة التي تربطها بالمجتمع الجنوبي"، مشددًا على "أهمية الشراكة مع اتحاد البلديات في تنفيذ مشاريع تخدم الأهالي".
