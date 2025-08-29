لقاء في مقر اتحاد بلديات قضاء صور مع قائد الكتيبة الإيطالية

Advertisement

عُقد في مقر اتحاد بلديات لقاء جمع العقيد دافيدي ماريني مع عدد من رؤساء البلديات في حضور بلديات قضاء صور المهندس ونائبه . تناول اللقاء قضايا تنموية تهمّ البلدات الواقعة ضمن نطاق عمل الكتيبة الإيطالية في إطار مهمة "اليونيفيل"، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد وقوات الطوارئ الدولية، لا سيما في المجالات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية.في مستهل اللقاء، ألقى دبوق كلمة رحّب فيها بالعقيد ماريني والوفد المرافق، مثنيًا على "الدور الإيجابي الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية في دعم السكان المحليين، سواء من خلال المشاريع التنموية أو المبادرات الاجتماعية والإنسانية".بدوره، ألقى العقيد ماريني كلمة عبّر فيها عن "تقديره لحفاوة الاستقبال"، مؤكدًا " الكتيبة الإيطالية مواصلة التعاون مع السلطات المحلية وتعزيز العلاقة المتينة التي تربطها بالمجتمع الجنوبي"، مشددًا على "أهمية الشراكة مع في تنفيذ مشاريع تخدم الأهالي".