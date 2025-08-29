الرئيس عون ترأس اجتماعا خصص لاوضاع المؤسسات القضائية

Advertisement

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في اجتماعا، حضره وزير العدل المحامي عادل نصار، رئيس مجلس الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام رئيس فرع الشؤون الدستورية والقانونية القاضي يحيى كركتلي ومستشار الشؤون الدستورية والقانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير.وخصص الاجتماع للبحث في أوضاع المؤسسات القضائية مع اقتراب بدء السنة القضائية في منتصف شهر أيلول المقبل، إضافة الى مواضيع تعنى بالإصلاحات القضائية.سفيرة فيواستقبل سفيرة لبنان المعتمدة في الأميركية ندى حمادة معوض قبيل سفرها الى واشنطن لتسلم مسؤولياتها الجديدة.وشكرت معوض ثقة الرئيس عون ومجلس الوزراء بتعيينها.فيما تمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق في مهامها الجديدة والعمل لما فيه مصلحة لبنان والعلاقات - الأميركية.