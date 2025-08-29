Advertisement

لبنان

الرئيس عون ترأس اجتماعا خصص لاوضاع المؤسسات القضائية

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1410522-638920695752179974.jpg
Doc-P-1410522-638920695752179974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا، حضره وزير العدل المحامي عادل نصار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام رئيس فرع الشؤون الدستورية والقانونية القاضي يحيى كركتلي ومستشار الشؤون الدستورية والقانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير.
Advertisement

وخصص الاجتماع للبحث في أوضاع المؤسسات القضائية مع اقتراب بدء السنة القضائية في منتصف شهر أيلول المقبل، إضافة الى مواضيع تعنى بالإصلاحات القضائية.

سفيرة لبنان في واشنطن

واستقبل الرئيس عون سفيرة لبنان المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض قبيل سفرها الى واشنطن لتسلم مسؤولياتها الجديدة.

وشكرت معوض ثقة الرئيس عون ومجلس الوزراء بتعيينها.

فيما تمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق في مهامها الجديدة والعمل لما فيه مصلحة لبنان والعلاقات اللبنانية - الأميركية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا موسعًا بحضور نصار وعبود والحجار
lebanon 24
29/08/2025 14:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأّس اجتماعا قضائيا: لبنان اليوم في أمسّ الحاجة الى عدالة حقيقية
lebanon 24
29/08/2025 14:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يرأس اجتماعا أمنيا -قضائيا بشأن تسليم السجناء السوريين: "الحلّ بمعاهدة ثنائية وتطبيق القانون"
lebanon 24
29/08/2025 14:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأس الاجتماع الاول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع قبرص
lebanon 24
29/08/2025 14:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المدير العام

مجلس الوزراء

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2025-08-29
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:30 | 2025-08-29
07:23 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24