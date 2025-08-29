عملية فاقت "تفجير البيجر في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الهجوم الأخير على اليمن يعتبر أحد أبرز الإنجازات العملياتية والاستخباراتية بالنسبة لإسرائيل.

Advertisement



وذكر التقرير أن "الهجوم الذي حصل في اليمن فاق حتى عملية تفجير أجهزة البيجر في "، وأضاف: "رغم المسافة الشاسعة من ، أكثر من 2000 كيلومتر، حلّقت طائرات سلاح الجوّ الاسرائيلي، المُزوّدة بأطنان من القنابل، منتظرةً الضوء الأخضر لمهاجمة اجتماع حكومة الحوثيين في مبنى سريّ بصنعاء".



وأضاف: "كانت الطائرات تنتظر لأن رئيس أركان الحوثيين، الذي حاولت إسرائيل تصفيته قبل أشهر، كان من المفترض أن يصل إلى الاجتماع، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيصل بالفعل".



وتابع: "قبل إعطاء الأمر للطيارين بالعودة دون قصف، تقرر مهاجمة المبنى، الذي كان متواجداً فيه جميع وزراء حكومة الحوثيين تقريباً، بما في ذلك ووزير الدفاع، اللذين يعتبران الشخصيتين المركزيتين إلى جانب رئيس الأركان في إدارة الشؤون العسكرية في اليمن".



واستكمل: "نقلت المخابرات الإسرائيلية رسالة إلى المقر مفادها أن جميع المرشحين للاغتيال موجودون في المبنى، ثم بدأ سباق الزمن. في تلك الأثناء، أبلغ رئيس الأركان، المقدم إيال زامير، إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بالأمر عبر الهاتف. عندها تلقى قائد القوات الجوية اللواء تومر بار وعناصره تحديثات طوال العملية عن حالة وقود الطائرات الهجومية وتوقيت دخولها من منطقة الانتظار إلى الهجوم في صنعاء".



وقال: "منذ موافقة رئيس الوزراء على الهجوم، توالت الطائرات واحدة تلو الأخرى، وفي لحظة واحدة ألقت 10 قنابل - وزن كل منها طن من المتفجرات - على المبنى. يقدر الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن من الممكن أن ينجو أي من سكان المبنى من قنبلة كهذه".



توجيهات مفاجئة



إلى ذلك، أصدر الحوثيون توجيهات استخباراتية، هي الأولى من نوعها، عقب تغيّر ملحوظ في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أفادت مصادر يمنية مطلعة.



وتأتي هذه التوجيهات خوفاً من تطبيق إسرائيل سيناريو مشابه لما جرى مع في لبنان من تصفية لقياداته العسكرية والسياسية.



وأوضحت المصادر أن تلك التوجيهات أتت بعد تنفيذ سلسلة غارات استهدفت قيادات بارزة في العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران وحجة، حسب ما نقلت وسائل إعلام يمنية.



كذلك، كشفت أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين وجّه أوامر لقيادات الجماعة بمغادرة منازلهم، والانتقال إلى شقق سكنية داخل مبانٍ مشتركة لتقليل فرص الاستهداف.



أيضاً، تضمنت التوجيهات أيضًا وقف استخدام الهواتف المحمولة بشكل مباشر، وتركها بحوزة المرافقين، مع الاعتماد على أجهزة لاسلكية مشفّرة للتواصل، في محاولة لتفادي تعقّب الاتصالات.



وشددت التوجيهات على ضرورة عدم البقاء في مواقع الزيارات لأكثر من عشر دقائق، وتركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات القيادات لتحديد الجهات التي قد تتعقّبهم.

