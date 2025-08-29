Advertisement

لبنان

في إحدى القرى الحدودية.. البدء بتجهيز مدرسة بديلة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:29
علم ان بلدية ميس الجبل في جنوب لبنان باشرت أعمال تجهيز المدرسة البديلة التي ستستوعب تلامذة البلدة بعد تدمير مدرستها الرسمية وثانويتها في الحرب الأخيرة.
المشروع يتضمن غرفا  جاهزة، تمتد من مرحلة الروضات حتى الصف الثانوي الثاني، مع تزويد كل الصفوف بأنظمة تدفئة وتبريد لضمان بيئة تعليمية صحية.
 
 
وتهدف هذه الخطوة إلى إبقاء الطلاب في بلدتهم وتجنب اضطرارهم للانتقال إلى قرى مجاورة لمتابعة دراستهم. وسيتم الإعلان عن المشروع قريبًا جدًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

جنوب لبنان

ميس الجبل

زويد

بري

خاص "لبنان 24"

