في إحدى القرى الحدودية.. البدء بتجهيز مدرسة بديلة

علم ان بلدية في باشرت أعمال تجهيز المدرسة البديلة التي ستستوعب تلامذة البلدة بعد تدمير مدرستها الرسمية وثانويتها في الحرب الأخيرة.

Advertisement

المشروع يتضمن غرفا جاهزة، تمتد من مرحلة الروضات حتى الصف الثانوي الثاني، مع تزويد كل الصفوف بأنظمة تدفئة وتبريد لضمان بيئة تعليمية صحية.

وتهدف هذه الخطوة إلى إبقاء الطلاب في بلدتهم وتجنب اضطرارهم للانتقال إلى قرى مجاورة لمتابعة دراستهم. وسيتم الإعلان عن المشروع قريبًا جدًا.