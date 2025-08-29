29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام تبلغ من سفير قطر إستمرار دعم بلاده للحكومة
Lebanon 24
29-08-2025
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم النائب
وائل أبو فاعور
الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء
دولة الرئيس
سلام، وطبعا كل الأنظار تتجه الى الجلسة الحكومية المزمع عقدها في2 أيلول والتي من المفترض أن تستكمل المسار الذي بدأت به الحكومة في القرار الذي اتخذته سابقا ببسط سلطة
الدولة اللبنانية
على كل الأراضي
اللبنانية
. هناك ثقة تامة طبعا من قبلنا كطرف سياسي ولكن من قبل كل المسؤولين في الدولة بمؤسسة
الجيش اللبناني
وبالأدوار الوطنية التي تقوم بها سواء على مستوى الأمن الداخلي أو على مستوى ضبط الحدود وحماية
لبنان
، وهناك قناعة بأن الجيش اللبناني سيكون على قدر المسؤولية في ما عهد اليه من مهمة من قبل
مجلس الوزراء
، وبأنّه سيقدم خطة ذات منطلقات وطنية حازمة وواقعية، لتنفيذ قرار السلطة السياسية ببسط سلطة
الدولة على
كل الأراضي اللبنانية. وأكرر بأن مؤسسة الجيش مؤسسة موثوقة لديها تجارب مع اللبنانيين، واعتقد بأن جلسة مجلس الوزراء
القادمة
ستكون جلسة تبني على ما تم تحقيقه سابقا،للسير قدما دون صدام بين اللبنانيين ولكن في استكمال مسيرة الدولة."
Advertisement
سفير قطر
واستقبل الرئيس سلام سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا الدعم الكامل كحكومة دولة قطر للرئيس سلام، وعلاقتنا تاريخية مع
الحكومة اللبنانية
ولدينا مشاريع قطرية كثيرة قائمة في لبنان، كذلك هناك دعم مستمر للجيش اللبناني، ودعم في المجالين الإقتصادية والصحي ومنها دعم مستشفى الكرنتينا. وأبلغته أين وصلنا في المشاريع القطرية، وعرضنا للعلاقات اللبنانية القطرية، والحمدلله أتى في هذا الصيف عدد كبير من المواطنين القطريين الى لبنان ، وان شاء الله يزدهر لبنان ويعود كما كان."
مواضيع ذات صلة
سفير مصر اتصل بقائد الجيش: بلادنا لن تتوانى عن دعم لبنان ومساندته
Lebanon 24
سفير مصر اتصل بقائد الجيش: بلادنا لن تتوانى عن دعم لبنان ومساندته
29/08/2025 17:09:15
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زمكحل في غداء حوار مع سفير الأردن: حان الوقت لإستبدال لغة الحرب بلغة السلام
Lebanon 24
زمكحل في غداء حوار مع سفير الأردن: حان الوقت لإستبدال لغة الحرب بلغة السلام
29/08/2025 17:09:15
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يستقبل وفدًا اقتصاديًا وقانونيًا: دعم للحكومة وخطواتها الإصلاحية
Lebanon 24
سلام يستقبل وفدًا اقتصاديًا وقانونيًا: دعم للحكومة وخطواتها الإصلاحية
29/08/2025 17:09:15
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تبلغ شركات الطيران السودانية بوقف الرحلات بين البلدين بدءا من اليوم (الحدث)
Lebanon 24
الإمارات تبلغ شركات الطيران السودانية بوقف الرحلات بين البلدين بدءا من اليوم (الحدث)
29/08/2025 17:09:15
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الحكومة اللبنانية
الدولة اللبنانية
وائل أبو فاعور
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء
دولة الرئيس
الدولة على
تابع
قد يعجبك أيضاً
مراوغات تل أبيب .. هل تنقذ الحكومة من التنازلات
Lebanon 24
مراوغات تل أبيب .. هل تنقذ الحكومة من التنازلات
10:00 | 2025-08-29
29/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
Lebanon 24
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
09:54 | 2025-08-29
29/08/2025 09:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي التقى صيقلي وشخصيات
Lebanon 24
الراعي التقى صيقلي وشخصيات
09:53 | 2025-08-29
29/08/2025 09:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هيكل: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة
Lebanon 24
هيكل: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة
09:39 | 2025-08-29
29/08/2025 09:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
Lebanon 24
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
09:31 | 2025-08-29
29/08/2025 09:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-08-29
مراوغات تل أبيب .. هل تنقذ الحكومة من التنازلات
09:54 | 2025-08-29
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
09:53 | 2025-08-29
الراعي التقى صيقلي وشخصيات
09:39 | 2025-08-29
هيكل: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة
09:31 | 2025-08-29
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
09:30 | 2025-08-29
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 17:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24