Advertisement

لبنان

سلام تبلغ من سفير قطر إستمرار دعم بلاده للحكومة

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1410557-638920734493366993.jpg
Doc-P-1410557-638920734493366993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء دولة الرئيس سلام، وطبعا كل الأنظار تتجه الى الجلسة الحكومية المزمع عقدها في2 أيلول  والتي من المفترض أن تستكمل المسار الذي بدأت به الحكومة في القرار الذي اتخذته سابقا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية. هناك ثقة تامة طبعا من قبلنا كطرف سياسي ولكن من قبل كل المسؤولين في الدولة بمؤسسة الجيش اللبناني وبالأدوار الوطنية التي تقوم بها سواء على مستوى الأمن الداخلي أو على مستوى ضبط الحدود وحماية لبنان، وهناك قناعة بأن الجيش اللبناني سيكون على قدر المسؤولية في ما عهد اليه من مهمة من قبل مجلس الوزراء، وبأنّه سيقدم خطة ذات منطلقات وطنية حازمة  وواقعية، لتنفيذ قرار السلطة السياسية ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وأكرر بأن مؤسسة الجيش مؤسسة موثوقة لديها تجارب مع اللبنانيين، واعتقد بأن جلسة مجلس الوزراء القادمة ستكون جلسة تبني على ما تم تحقيقه سابقا،للسير قدما دون صدام بين اللبنانيين ولكن في استكمال مسيرة الدولة."
Advertisement


سفير قطر
واستقبل الرئيس سلام سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا الدعم الكامل كحكومة دولة قطر  للرئيس سلام، وعلاقتنا تاريخية مع الحكومة اللبنانية ولدينا مشاريع قطرية كثيرة قائمة في لبنان، كذلك هناك دعم مستمر للجيش اللبناني، ودعم في المجالين الإقتصادية والصحي ومنها دعم مستشفى الكرنتينا. وأبلغته أين وصلنا في المشاريع القطرية، وعرضنا للعلاقات اللبنانية القطرية، والحمدلله أتى في هذا  الصيف عدد كبير من المواطنين القطريين الى  لبنان ، وان شاء الله يزدهر لبنان ويعود كما كان."
مواضيع ذات صلة
سفير مصر اتصل بقائد الجيش: بلادنا لن تتوانى عن دعم لبنان ومساندته
lebanon 24
29/08/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زمكحل في غداء حوار مع سفير الأردن: حان الوقت لإستبدال لغة الحرب بلغة السلام
lebanon 24
29/08/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يستقبل وفدًا اقتصاديًا وقانونيًا: دعم للحكومة وخطواتها الإصلاحية
lebanon 24
29/08/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تبلغ شركات الطيران السودانية بوقف الرحلات بين البلدين بدءا من اليوم (الحدث)
lebanon 24
29/08/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

وائل أبو فاعور

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

دولة الرئيس

الدولة على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-29
09:54 | 2025-08-29
09:53 | 2025-08-29
09:39 | 2025-08-29
09:31 | 2025-08-29
09:30 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24