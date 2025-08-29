Advertisement

لبنان

ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة

Lebanon 24
29-08-2025 | 12:00
"ماذا يتوقع الذكاء الإصطناعي عن مستقبل لبنان سياسياً وأمنياً"؟ هذا السؤال حملناه إلى "chatgpt" لمعرفة الإجابة بشأنه.. فماذا قال وماذا كشف؟
يتحدث "chatgpt" عن تحولات أمنية وسياسية شهدها لبنان في الآونة الأخيرة وأبرزها على النحو التالي: 
 

- قرار الأمم المتحدة بشأن اليونيفيل: مجلس الأمن مدد مهمّة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول 2026. مع هذا، فإن مشروع القرار الأممي الأخير ينص على أن تمديد ولاية اليونيفيل سيكون الأخير، ليبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتباراً من التاريخ المذكور وفي غضون سنة واحدة.
 

- مبادرة لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية: بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطة لنزع سلاح المخيمات مثل برج البراجنة والبص والرشيدية وشاتيلا مار الياس والبرج الشمالي، وتسعى لتمكين الفلسطينيين من حقوق مدنية ضمن إطار الدولة، دون منحهم الجنسية. 
 

- ملف تسليم سلاح حزب الله: يواجه حزب الله ضغوطاً كبيرة بعد طرح مسألة نزع سلاح، في حين حذر أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم من التحدي معلناً أن الحزب سيخوض معركة كربلائية ضد خطوة نزع سلاحه.
 

ما هي التوقعات الذكية (AI) للمستقبل السياسي والأمني في لبنان؟
 

يقولُ "chatgpt" إنه رغم أن معظم التحليلات الذكية حول مستقبل لبنان لا زالت نظرية أكثر من كونها رسمية، إلا أنها تمثل منصة لمناقشة التحولات المرتقبة.
 

كذلك، تحدث "chatgpt" عن إعادة هيكلة النظام السياسي في لبنان، بما يعزز الشفافية في لبنان، كما تطرق إلى مسألة "إصلاح القوانين الانتخابية".
 

في الوقت ذاته، تحدث "chatgpt" عن "ضعف حزب الله وبروز الدولة"، وقال: "هناك تحليلات استراتيجية أشارت إلى أن ضربات الحرب مع إسرائيل عام 2024، وكذلك انهيار النظام السوري، أضعفت حزب الله عسكرياً وسياسياً، ما قد يفسح المجال لتعزيز سيادة الدولة".
 

كذلك، توقع "chatgpt" حصول تحسن اقتصاديّ مع إستقرار أمني في لبنان، وقال: "شركات تحليل المخاطر توقعت أن تحسّن الأوضاع السياسية والأمنية قد يؤدي إلى نمو اقتصادي بنسبة 6 % في عام 2025، مع ظروف مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية".

