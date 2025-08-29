Advertisement

لبنان

ما حقيقة حصول "جريمة مروّعة" في سن الفيل؟.. قوى الأمن تُوضح

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:22
تم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبرٍ حول "حصول جريمة قتل مروّعة في محلّة سن الفيل ناجمة عن اطلاق نار مباشر بهدف السرقة أدت الى وفاة أ.ب. فلسطيني الجنسية مواليد 1999".
يهمّنا أن نوضح أنّ هذا الخبر غير دقيق، فوفق تقرير الطبيب الشرعي لا يوجد اثار اطلاق نار بل يوجد كسور بسبب اصطدام بجسم صلب مما أدى الى مفارقته الحياة، ويجري التحقيق من قبل فصيلة برج حمّود مع سائق الشاحنة الذي وقع الإصطدام معه لتحديد أسباب حصول الحادثة.

نرجو من الجميع توخّي الدقة في نشر المعلومات واستقاء المعلومات من مصدرها.
 
 
 
