Advertisement

لبنان

الحوت: نأمل ألا ينتقل القضاء من مسيس إلى مدوّل بدلاً من أن يصبح مستقلاً

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1410566-638920748274457240.jpg
Doc-P-1410566-638920748274457240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، على "إكس": "‏ثلاث قرارات مفاجأة للقضاء اللبناني:
Advertisement

1- الإفراج عن رياض سلامة بكفالة وهو المسؤول عن الهندسات المالية-السياسية وضياع أموال المودعين.

2- مواطن اسرائيلي تم اعتقاله في لبنان منذ سنة وتم تسليمه مجاناً للعدو وكأن لا مفاوضات جارية تحتاج الى اوراق تفاوضية.

3- عميل للعدو محكوم بالسجن ١٥ سنة وتم الاكتفاء بمدة توقيفه ٢٢ شهر.

أرجو أن لا نكون في مرحلة انتقال من القضاء المسيّس الى القضاء المدوّل بدل الانتقال الى القضاء المستقل".
مواضيع ذات صلة
جلسة مجلس الأمن حول التطورات بالمنطقة تغيّرت إلى الأحد بدلاً من السبت
lebanon 24
29/08/2025 17:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بدلاً من المعايدة فقط... استمعوا الى مطالب العسكريين
lebanon 24
29/08/2025 17:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير منتقداً نتنياهو: كان علينا إرسال القنابل بدلا من المساعدات إلى غزة
lebanon 24
29/08/2025 17:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعرض بيع 5 أنظمة باتريوت لألمانيا لنقلها إلى أوكرانيا بدلًا من اثنين
lebanon 24
29/08/2025 17:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الجماعة الإسلامية

عماد الحوت

رياض سلامة

عماد الحو

رياض سلام

القضاء ا

الإسلام

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-29
09:54 | 2025-08-29
09:53 | 2025-08-29
09:39 | 2025-08-29
09:31 | 2025-08-29
09:30 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24