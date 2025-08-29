Advertisement

لبنان

توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد

Lebanon 24
29-08-2025 | 07:36
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توقيف متورطين إثنين في جريمة الدامور، هما والد وإبنه.
إلى ذلك، صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 29 / 8 / 2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون – عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور – الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
 
 
مواضيع ذات صلة
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
lebanon 24
29/08/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شابٌ ووالده... الجيش أوقف قاتليّ خليل أبو مراد
lebanon 24
29/08/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق الدامور باتّجاه بيروت بعد مقتل الشاب خليل أبو مراد (النهار)
lebanon 24
29/08/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الدامور نعت الشاب خليل بو مراد: لإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين
lebanon 24
29/08/2025 17:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

لبنان 24

القضاء ا

أبو مراد

