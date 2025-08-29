29
توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد
Lebanon 24
29-08-2025
|
07:36
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن توقيف متورطين إثنين في جريمة
الدامور
، هما والد وإبنه.
إلى ذلك، صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"بتاريخ 29 / 8 / 2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من
مديرية المخابرات
في منطقة
عرمون
– عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور –
الشوف
ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف
القضاء
المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
