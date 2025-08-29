29
لبنان
إجتماعات لوزير الماليّة لمُعالجة الأثر المترتب على الرواتب جراء الأزمة الإقتصاديّة
Lebanon 24
29-08-2025
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استكمل
وزير المالية
ياسين جابر اجتماعات العمل المخصصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تم وضع تصور نهائي بغية تصحيح الخلل والتوصل إلى حل يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.
وقد حضر اجتماع اليوم إلى جانب الوزير جابر، مدير المالية العام
جورج
معراوي، والممثل المقيم عن
صندوق النقد الدولي
فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.
وكان الوزير جابر التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي
عبد العزيز
الملا، بحث معه في تقديمات البنك والتي كان آخرها القرض المخصص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت بفعل الاعتداءات
الإسرائيلية
، كما كان بحث في المشاريع المشتركة بين
وزارة المالية
والبنك والمموّلة منه.
وقد اتفق جابر والملا على تحضير زيارة للمدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى
لبنان
في الخريف المقبل للاطلاع ميدانياً على احتياجاته والسبل الممكنة للإفادة من التقديمات التي قد يوفرها البنك للقيام بمشاريع حيوية لعدد من القطاعات.
والتقى جابر أيضاً رئيس الجامعة
اللبنانية
– الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله مع وفد من الجامعة، حيث استكمل البحث في مجالات التعاون بين وزارة المالية والجامعة لناحية الإفادة من الطلاب المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في عملية بناء قواعد البيانات المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتطويرها.
