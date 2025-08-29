Advertisement

لبنان

إجتماعات لوزير الماليّة لمُعالجة الأثر المترتب على الرواتب جراء الأزمة الإقتصاديّة

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1410587-638920781277796070.jpg
Doc-P-1410587-638920781277796070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استكمل وزير المالية ياسين جابر اجتماعات العمل المخصصة لمعالجة الأثر المترتب على الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام والنظام التقاعدي والضمان الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبعد استعراض مجمل الاقتراحات تم وضع تصور نهائي بغية تصحيح الخلل والتوصل إلى حل يوازن بين تحسين معيشة العاملين ورفع قدراتهم الشرائية وبين وضع الميزانية العامة.
Advertisement
وقد حضر اجتماع اليوم إلى جانب الوزير جابر، مدير المالية العام جورج معراوي، والممثل المقيم عن صندوق النقد الدولي فرديريكو ليما وممثلون عن البنك الدولي والممثلون المعنيون عن الجهات الحكومية والوزارية ومجلس الخدمة المدنية والخبراء المكلفون تقديم خبراتهم في هذا المجال.

وكان الوزير جابر التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث معه في تقديمات البنك والتي كان آخرها القرض المخصص لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كما كان بحث في المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك والمموّلة منه.
وقد اتفق جابر والملا على تحضير زيارة للمدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان في الخريف المقبل للاطلاع ميدانياً على احتياجاته والسبل الممكنة للإفادة من التقديمات التي قد يوفرها البنك للقيام بمشاريع حيوية لعدد من القطاعات.

والتقى جابر أيضاً رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله مع وفد من الجامعة، حيث استكمل البحث في مجالات التعاون بين وزارة المالية والجامعة لناحية الإفادة من الطلاب المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في عملية بناء قواعد البيانات المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تحديثها وتطويرها.
 
 
مواضيع ذات صلة
الأزمة الاقتصادية والمالية تضغط على المؤسسات العسكرية
lebanon 24
29/08/2025 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في وزارة المالية.. اجتماع بشأن الرواتب
lebanon 24
29/08/2025 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
lebanon 24
29/08/2025 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعًا لمعالجة أزمة السير
lebanon 24
29/08/2025 19:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

جامعة اللبنانية

وزارة المالية

النقد الدولي

وزير المالية

الإسرائيلية

عبد العزيز

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-08-29
12:00 | 2025-08-29
11:59 | 2025-08-29
11:48 | 2025-08-29
11:35 | 2025-08-29
11:13 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24