لقاء في دار الطائفة الدرزية لدعم اهالي السويداء.. شيخ العقل: ‏مَعنيّون في تحمُّل جزءٍ من المسؤولية الإنسانية

عُقد لقاءٌ خاص في دار طائفة الموحدين الدروز في ، بدعوة من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى وبالتنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشنراكي السابق وليد جنبلاط، بهدف تفعيل حملة التبرع للصندوق الخيري والإنمائي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي، المخصصة لدعم أهلنا في السويداء.حضر اللقاء رئيس" اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ والنائب السابق أيمن شقير وعدد من نخبة الشخصيات المؤسساتية ورجال الأعمال من أبناء الطائفة المقيمين والمغتربين، إضافةً إلى أعضاء مجلس الإدارة في المجلس المذهبي و باسم غانم وخضر الغضبان المتابعين من قبل وليد جنبلاط للشأن الإنساني المتعلق بتأمين المساعدات الصحية والغذائية وسواها إلى السويداء.شيخ العقلافتتح اللقاء شيخ العقل رئيس المجلس المذهبي بعد كلمة تقديم من أمين السر المحامي رائد النجار، وقد جاء في كلمة الشيخ ابي المنى ما يلي:"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المنتجبين وعلى أنبياء الله المرسلين الطاهرينأصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، أصحابَ القلوب التوحيدية النابضة أصالةً ومعروفاً وإنسانيةً والأيادي الخيِّرة المتشابكة في الملمَّات، أيُّها السادةُ الكرام...نلتقي وإيَّاكم اليومَ لقاءَ والاندفاع، مؤكّدين على الرسوخِ في هويّتنا التوحيدية العربية الأصيلة بالرغم من التحديات والمؤامرات، وعلى الثبات في شراكتنا الروحية الوطنية في بلداننا، ومعلنين عن استعدادنا، بالرغم من بعد المسافة وانقطاع المواصلات، للوقوف إلى جانب أهلنا في السويداء العزيزة، وِقفةً معروفية إنسانية ثابتة تتجاوز كلَّ أشكال السياسة والتجاذبات وكلَّ مواقف الرفض أو القَبول بالواقع القائم وبما هو آت... نلتقي لنواجهَ التحدّي بالتكاتف، والخوفَ بالأمل، والمؤامرةَ بالتماسك الاجتماعي وبالتمسُّك بالثوابت الوجودية للموحدين؛ ثوابتِ الإيمان الواحد والقيم المشتركة والانتماء التاريخي".اضاف: "نلتقي بكمُ اليومَ كوكبةً من نخبة القوم في الريادة والعطاء، أملاً في العمل معاً لتحمُّل المسؤولية الإنسانية تجاه أهلنا في السويداء والنازحين منهم إلى ، وفي رفع مستوى حملة التبرُّع لنصرة السويداء وإغاثة عائلاتها المنكوبة والتي أطلقناها من هذه الدار بتاريخ 24 تموز الفائت عبر مؤتمرٍ صحفي واسع، وأسميناها "حملة دعم أهلنا في السويداء"، منطلقين من مفهومنا بأن صحة الإيمان لا تكتمل إلّا بحفظ الأخوان، ومندفعين بشعورٍ إنساني للمساعَدة في بلسمة جراح المنكوبين، ومؤكدين بذلك على وحدة الطائفة المعروفية وترابطها الروحي والاجتماعي. قلنا آنذاك إن ما حصل كان نتيجةَ عدم تمكّن الدولة من نشر الاطمئنان بين أبناء الوطن، وعدم تغليب الحسّ الوطني على الشعور الطائفي لدى مكوِّنات البلاد، ممَّا أدّى إلى الوقوع في فَخ المخطّطات التدميرية والمواجهات الدموية وانفلات الوضع الأمني من يد العقلاء وتدفُّق الحقد والحاقدين إلى السويداء وحصول الاعتداءات الهمجية والانتهاكات البربرية والأعمال التخريبية والتصرُّفات اللاإنسانية، بحقّ الشيوخ والنساء والأطفال والبيوت والمؤسسات ودور العبادة، الأمر الذي أظهر ما في القلوب من حقدٍ وكراهية وتطرُّفٍ، ومن تفلُّتٍ مُطلَقٍ من مبادئ الإسلام والوطنية والإنسانية، بما لا يتصوّرُه عقلٌ ولا يتوقّعُه عاقل، وما رافق ذلك من غيرةٍ دفاعيةٍ معروفية عن الأرض والعرض والكرامة".وتابع: "لقد كشف الواقعُ الكارثي الحاصل عن مؤامرة كبيرة رُسمت بدماء الأبرياء وبالكمّ الكبير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، في مشهدٍ مأساويٍّ غير مألوفٍ في ديارنا، مما استدعى منّا ومن الجميع مناشدة الدول المؤثّرة والمنظمات الدولية المعنية للقيام بتحقيقٍ شفّاف ودقيق للتثبُّت من هوية المحرّضين والمرتكبين والمسؤولين ومحاسبتِهم، ولعلَّ أبلغَ تعبيرٍ عن طلب المحاسبة كان ما أوجزه وليد بك عندما أشار إلى إعدام فؤاد باشا لوالي الشام بعد التحقيق في مجازر العام 1860 في دمشق، وفي ذلك تعبيرٌ واضحٌ عن الاستنكار الشديد والإدانة وطلب المحاسبة الجدّية، إضافةً إلى الأسف العميق الذي أبديناه حيالَ ما آلت ليه الأوضاع من تمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة مشاعر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.لقد أكّدنا مع الخيِّرين من أبناء الطائفة في لبنان وقوفَنا إلى جانب أهلنا وكلِّ مَن اعتُديَ عليه وتضرَّر من أبناء السويداء الشمَّاء، وبذلنا الجهودَ وكرّرنا الطلبَ إلى الدول الحاضنة للثورة والراعية لانتصارها، وفي طليعتها الدولُ العربية الشقيقة التي هي موضِعُ الأمل والرجاء، والتي تعرف عن كثبٍ هويةَ السويداءِ العربية الأصيلة وتاريخَها النضاليِّ المشرِّف من أجل استقلال وكرامة الأمة، طالبناها وما زلنا نطالبُها بأن ترعى وتحتضنَ صياغة عقدٍ اجتماعيٍّ وطنيٍّ يطمئن الجميع ويرسمُ آفاقَ المرتجى لسوريا الحديثة الموحَّدة. وبالتوازي مع المساعي الحثيثة لاحتواء المشهد الأمني والسياسي، فإنَّنا نرى أنفسنا في هذه المرحلة مَعنيّين قبل أيّ شيءٍ آخر، بالمساهمة في تحمُّل جزءٍ من المسؤولية الإنسانية، بالوقوف إلى جانب أهلنا في محنتهم، وقد ناشدنا المنظّماتِ الدوليةَ والإنسانية، وكلٌّ على طريقته وحيثما استطاع، للتحرُّك السريع والواسع للإغاثة والإنقاذ.وها نحن اليوم باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز نتابع الحملة الإنسانية لتأمين الحاجيات الصحية والغذائية والمعيشية للعائلات المصابة، وتلك التي هُدِّمت بيوتُها أو حُرقت، والتي فَقدت مُعيلَها، وقد بدأت اللجنة الصحية عملها باكراً، بالتعاون مع جمعية دعم المريض "Patient Care" ، وبتوجيهٍ شخصي من معالي وليد بك، بالتواصل مع مستشفيات محافظة السويداء لإعداد لوائحَ بالحاجيات وتحضيرها وإرسالها تباعاً، بعد التفاهم الحاصل مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر السوري والمنظمات الدولية، وكذلك فعلت اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي من خلال حركتها الواسعة التي باشرت بها كخلية نحل في جميع المناطق لاستنهاض المجتمع وجمع المساعدات العينية بالتعاون مع جمعيات التجار والبلديات وتجمُّع الهيئات النسائية، الذين أبدَوا ويُبدون قسطاً عالياً من التجاوب والاندفاع، متوجّهين وإخواننا في المجلس المذهبي إلى الموحِّدين الدروز في لبنانَ والعالَم، وإلى أصدقائنا الأوفياء من جميع الطوائف والمناطق والبلدان، ليشاركوا في حملة التبرُّع للصندوق الخيري في دار الطائفة في بيروت، والمخصّصة في هذه المرحلة لدعم أهلنا في السويداء، بأيدٍ سخيّةٍ لا تعرفُ التمييزَ الحزبيَّ أو المناطقيّ، بل تعرفُ الواجبَ المُلقى على عاتق كلِّ معروفيٍّ أبيّ، وكلِّ إنسانٍ أخٍ وصديق يتمتّعُ بحسِّ الأخوّة الإنسانية، ويأبى إلَّا المشاركة في نُصرة شعبٍ مُصاب، وبلادٍ كاد أن يعمَّها الخراب".واستطرد: "ما نقوم به وما نسعى إليه يغطي جزءاً من حاجة أبناء السويداء، إلى جانب ما يصلهم من مساعدات من جهاتٍ دولية وعربية وأهلية، وهذا واجبٌ لن نتخلّى عنه، وإن سمعنا بعضَ الأصوات المسيئة من بعض الضعفاء والمتوترين، لكننا نتجاوز الإساءات في سبيل ما هو أسمى وأبعد، وما زلنا نناشد الدولَ العربية والصديقة، والمنظّمات الإنسانية والدولة المعنيةَ الأُولى بالواقع، لفكّ الحصار عن السويداء وفتح الممرات الإنسانية، ولتأمين مستلزمات الحياة الطبيعية، ولإعادة الإعمار، وللتعويض عمّا نُهبَ وسُرق من أرزاق الناس وممتلكاتهم.أيُّها الكرماءُ، أيّها الأوفياء، فليكن إيمانُنا قويَّاً وتبرُّعُنا سخيَّاً، ولتكن وِقفتُنا معَ أهلِنا في السويداء وِقفةً إنسانية، ننصرُهم بموقف التضامن قبل نُصرتِهم بالمال، ونمدُّ لهم يدَ الدعم بأريحية ولا نبخلُ عليهم بجزءٍ ممّا نملكُ، نحافظُ به على كلِّ ما نملكُ من كرامةٍ ومن أمنٍ اجتماعيٍّ وحضورٍ وطنيٍّ ووجود، مرددين ما قلناه بالأمس في مؤتمرنا الصحفي: ليكنِ التبرُّعُ بالغاً يوازي الجرحَ البليغ.تبرُّعُنا له قيمةٌ معنويِّة قبل القيمة الماديّة، ⁠إذ هو تعبيرٌ عن تحمُّل المسؤولية في محطة مفصلية من وجودنا يكتنفُها الغموضُ وتتجاذبُها احتمالاتُ المصير غير المضمونة. وليكن لقاؤنا اليوم في دار الطائفة تاريخياً بقدر ما هي اللحظة تاريخية. لقد ألغينا العشاء الخيري لهذا العام شعوراً بحراجة الواقع الدامي، وقد كان مخصَّصاً لدعم الصندوق الخيري الإنمائي في دار الطائفة، لكننا نؤكد على أهمية هذا الصندوق ونطلب المساعدة في تغذيته من الأصدقاء وأصحاب الأيادي البيضاء وجميع الخيِّرين، كلٌّ على قدر طاقته، آملين أن تكون له في المستقبل أذرعٌ خيرية في بلاد الاغتراب، ليكون بمثابة صندوق الاحتياط الاستراتيجي للطائفة، نزيدُه عطاءً فيزيدُنا قوّةً ومناعة. ومن خلال هذا الصندوق فإننا نركّز اليوم على حملة دعم أهلنا في السويداء، آملين تجاوزَ أصواتِ المشكّكين والمغرضين الذين يعملون بخبثٍ لضرب نموذج القيادات التاريخية للموحدين الدروز والمواقع العليا والمؤسسات الفاعلة، خدمةً لمخطط إحباطنا ودفعِنا إلى الاستسلام، لكنّنا نواجهُ بالعمل الدؤوب إرضاءً للضمير وصوناً للوجود وحفظاً للكرامة".وختم: "بعونه تعالى، بدأت حملةُ الدعم تؤتي ثمارَها، وهي مستمرّة إلى جانب ما قدَّمه ويقدِّمه وليد بك في عطائه اللامحدود وما يتكرّم به المتبرّعون من الداخل ومن الخارج، وقد تلقّينا الاتصالات من بعض العقلاء في السويداء تقديراً لما قدَّمه الكرماء من أهلنا بإرسال مئات الأطنان من المساعدات العينية، والتي كان لها وقعٌ مؤثِّرٌ جدّاً في السويداء، كما أُفدنا.إننا، وبشفافيةٍ تامّة ودقّة عالية، سنعمل وفريقنا التطوّعي للاستمرار في جمع التبرعات ونشرها تباعاً على لائحة المتبرعين على موقعي المشيخة والمجلس المذهبي، آملين أن تكون نواتُها اليومَ مشجِّعة، وأن تستمرَّ معَ استمرار الأزمة، كما أنّنا سنكون على تنسيقٍ دائمٍ مع أهلنا في الجبل، وقد تواصلنا مع مجموعةٍ من المشايخ الأفاضل والأهالي الموثوقين والناشطين في السويداء لتشكيل لجنة مشتركة لتدارس نوع الحاجيات وكميّتِها، ولوضع خطة واضحة ودقيقة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، سائلين الله عزّ وجَلّ أن يرفعَ الظلم عن الجميع وأن تُزالَ سريعاً هذه الغيمةُ السوداءُ من سماء السويداء، وأن يأخذ بأيدينا ويوفّقَنا في مسعانا الإنساني هذا، راجين أن نكون وإيَّاكم من "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ". صدق الله العظيم".مداخلاتوبعد ذلك افتتح باب المداخلات حيث طرحت بعض التساؤلات والاقتراحات المتعلقة بالجانب الإنساني وقُدمت بعض التوضيحات حول طريقة جمع المساعدات وكيفية تأمينها بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر السوري.وأعلن في نهاية اللقاء عن استمرار حملة التبرُّع ضمن آلياتٍ مدروسة مرتبطة بعمل لجنة المتابعة في المجلس المذهبي والمتعلقة بتشكيل لجنة موثوقة لتنظيم عمليات تسليم المساعدات وتوزيعها على المستحقين، وبنشر لوائح بالمتبرعين على موقع كلٍّ من مشيخة العقل والمجلس المذهبي، ولاحقاً التقارير المعدّة حول عمليات التوزيع.وتوجَّه ابي المنى ختاماً بالشكر والدعاء لكل من تكرّم بالتبرُّع، متمنياً متابعة مثل هذه اللقاءات مع مجموعات أخرى من أصحاب الأيادي البيضاء والقادرين على التبرُّع والمساعدة.