لمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده منطقة الجعيتاوي في الأشرفية

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، الممتد من نهاية “نزلة مستشفى الرّوم” حتى مفرق .لذلك، ستتّخذ تدابير السير التالية:منع مرور السّير ليلًا في التواريخ المذكورة اعتبارًا من السّاعة 20،00 ولغاية السّاعة 05،00 من التالي.منع مرور السير من تقاطع الرّوم وتحويله باتّجاه ، طيلة فترة الأشغال.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.