لبنان

لمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده منطقة الجعيتاوي في الأشرفية

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:42
Doc-P-1410593-638920792097985047.png
Doc-P-1410593-638920792097985047.png photos 0
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية “نزلة مستشفى الرّوم” حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي.
لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع مرور السّير ليلًا في التواريخ المذكورة اعتبارًا من السّاعة 20،00 ولغاية السّاعة 05،00 من صباح اليوم التالي.
منع مرور السير من تقاطع الرّوم وتحويله باتّجاه الحكمة، طيلة فترة الأشغال.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
