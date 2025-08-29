وفد من الجامعة الثقافية بحث مع وزير العدل أمورا تخص حقوق المغتربين

Advertisement

زار وفد من الثقافية في العالم برئاسة روجيه هاني يرافقه رئيس ميشال وأمين عام الجامعة ابي رعد ونائبه كريستيان نصر، وزير العدل عادل في مكتبه في الوزارة.شكر وفد الجامعة، وفق بيان، "معالي الوزير على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال الأشهر الستة الأولى على رأس وزارته، كما جرى التداول في الأوضاع الراهنة على الصعيدين الداخلي و الاغترابي. وتم عرض لملفات عدة تهم اللبنانيين المنتشرين والمتحدرين من اصل لبناني، أهمها تعديل النيابية ليتمكن المغتربون من التصويت لكامل اعضاء المجلس النيابي بدلا من حصرهم بست مقاعد، بالاضافة الى موضوع تمديد مهلة تقديم طلبات استرداد الجنسية، وموضوع اموال المودعين.، شرح معالي الوزير نصار للوفد عمل الوزارة المؤسساتي الشفاف الخارج عن التدخلات السياسية، مشددا على مبدأ فصل السلطات. كما اطلع الوفد على حملة إعلامية سيتم اطلاقها قريبا تلقي الضوء على عمل الوزارة".