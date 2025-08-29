Advertisement

لبنان

بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:31
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها، وزيرة الشؤون الاجتماعية  حنين السيد، وتم الحديث حول الأوضاع الاجتماعية والشبابية والرياضية في لبنان.
وعرضت بايراقداريان للاستراتيجية الوطنية للشباب والمنطلقات المرتبطة بها، وما يتعلق منها بمهام وزارة الشؤون والمنصة المنوي اطلاقها للشباب، فيما عرضت السيد لملف شبكة "امان" ومنصة التطوع التي تديرها وزارة الشؤون.

وبحثت الوزيرتان في مختلف مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، من خلال البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها او الموضوعة قيد التحضير واليات التنسيق في المشاريع المستقبلية.
