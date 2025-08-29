Advertisement

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها، وزيرة الشؤون الاجتماعية ، وتم الحديث حول الأوضاع الاجتماعية والشبابية والرياضية في .وعرضت بايراقداريان للاستراتيجية الوطنية للشباب والمنطلقات المرتبطة بها، وما يتعلق منها بمهام والمنصة المنوي اطلاقها للشباب، فيما عرضت السيد لملف شبكة "امان" ومنصة التطوع التي تديرها وزارة الشؤون.وبحثت الوزيرتان في مختلف مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، من خلال البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها او الموضوعة قيد التحضير واليات التنسيق في المشاريع المستقبلية.