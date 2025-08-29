Advertisement

لبنان

الراعي التقى صيقلي وشخصيات

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1410612-638920832649111392.jpg
Doc-P-1410612-638920832649111392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان،  رئيس مؤسسة شبل عيسى الخوري للخدمات الاجتماعية المحامي روي عيسى الخوري، الذي اشار بعد اللقاء، الى انه عرض مع "غبطته الأوضاع المحلية والاقليمية، وكان تأكيد على ضرورة التروي في المواضيع التي قد تسبب التفرقة بين اللبنانيين وترحيب بالخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني لجهة بدء تسلم السلاح في المخيمات ما يسهل تنفيذ الخطة التي اقرتها الحكومة" .
Advertisement

كما استقبل الراعي رئيسة جمعية ومعهد "فيلوكاليا" الاخت مارانا سعد التي وضعته في صورة الحفل الموسيقي الضخم الذي اقامته على المدرج الروماني في ذوق مكايل، "تحية للأخوين رحباني والعبقري زياد الرحباني" تحت عنوان "وطن الرحابنة لا يموت ... موسيقاهم وصوت فيروز خالد كالشمس". كما طلبت بركته الأبوية للنشاطات المستقبلية التي ستقوم بها جمعية "فيلوكاليا".

وظهرا، استقبل الراعي ممثل بطريركية انطاكيا وسائر المشرق في روسيا المعتمد البطريركي الانطاكي المتروبوليت نيفن صيقلي، الذي قدم له صورتين: ايقونة سيدة الفرح والكنيسة الجديدة التي شارك البطريرك في وضع حجر الاساس لها في زحلة. وتمنى صيقلي على الراعي زيارة زحلة لمباركة كنيسة سيدة الفرح الجديدة.
مواضيع ذات صلة
الراعي: مسؤولية القيمين على الشأن العام كبيرة وعليهم تخطي منطق المصالح الشخصية
lebanon 24
29/08/2025 19:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى الراعي في الديمان
lebanon 24
29/08/2025 19:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي التقى عطالله في الديمان… بحث في قانون الانتخابات وحقوق المنتشرين
lebanon 24
29/08/2025 19:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يترأس القداس الإلهي في هذه الأَثناء لمناسبة ​عيد القديس شربل​ في دير مار مارون - عنايا بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته وحشد من الشخصيات
lebanon 24
29/08/2025 19:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الجيش اللبناني

بطرس الراعي

بشارة بطرس

المستقبل

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-08-29
12:00 | 2025-08-29
11:59 | 2025-08-29
11:48 | 2025-08-29
11:35 | 2025-08-29
11:13 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24