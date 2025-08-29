هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور

Advertisement

تفقد رئيس ، يرافقه صور في المجلس المهندس حسن هاني أعمال رفع الأنقاض في منشأة الجنوبي في مدينة صور، والتي تعرضت للتدمير جراء اعتداءات العدو .وخلال جولته، أكد "أنّ المجلس، بالتعاون مع مصلحة الجنوبي، يعمل على إزالة الركام وآثار الدمار تمهيداً لإعادة بناء المنشأة عبر الجهات المانحة".وردا على سؤال ،حول أعمال رفع الأنقاض في القرى الحدودية، أوضح حيدر أن العدو يتعمّد استهداف الآليات العاملة هناك بهدف منع أي فرصة للحياة في تلك المناطق"، مضيفا أنّه "على الرغم من التنسيق مع وقوات اليونيفيل، يواصل العدو عرقلة أعمال رفع الأنقاض".