شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"

أفادت مندوبة " "، أنّ في أوقفت ح.خ الملقب بـ"أبو الشفر"، في - .

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ مذكرات توقيف عديدة صادرة بحقّ ح.خ أبرزها: محاولة قتل، ضرب وإيذاء، وفرض خوات.