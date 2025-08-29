29
لبنان
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
29-08-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ
شعبة المعلومات
في
قوى الأمن الداخلي
أوقفت ح.خ الملقب بـ"أبو الشفر"، في
ساحة التل
-
طرابلس
.
وبحسب المعلومات، فإنّ مذكرات توقيف عديدة صادرة بحقّ ح.خ أبرزها: محاولة قتل، ضرب وإيذاء، وفرض خوات.
