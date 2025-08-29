Advertisement

لبنان

شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:25
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت ح.خ الملقب بـ"أبو الشفر"، في ساحة التل - طرابلس.
وبحسب المعلومات، فإنّ مذكرات توقيف عديدة صادرة بحقّ ح.خ أبرزها: محاولة قتل، ضرب وإيذاء، وفرض خوات.
 
 
 
قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

ساحة التل

لبنان 24

طرابلس

لبنان

