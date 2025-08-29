Advertisement

لبنان

إندلاع حريق داخل مقبرة منطقة سيروب في صيدا

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:28
اندلع حريق داخل مقبرة منطقة سيروب في صيدا، ويعمل الدفاع المدني على إخماد النيران.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... اندلاع حريق في رومية وصيدا وعنقون
lebanon 24
29/08/2025 19:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب معمل معالجة النفايات.. اندلاع حريق كبير في صيدا
lebanon 24
29/08/2025 19:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط عليه... شاهد قبر قتل طفلاً داخل مقبرة
lebanon 24
29/08/2025 19:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة حارقة على منطقة المربعات في بلدة الجبين مما ادى الى اندلاع حريق
lebanon 24
29/08/2025 19:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

