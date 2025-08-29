Advertisement

لبنان

أول تعليق.. ماذا قالت "اليونيفيل" عن حادثة الناقورة؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 11:06
أصدرت قوات "اليونيفيل" بياناً تقدمت فيه بـ"أحرّ التعازي للقوات المسلحة اللبنانية ولعائلات الأفراد الذين سقطوا في الانفجار الذي وقع في الناقورة بالأمس"، متمنية "الشفاء العاجل للمصابين".
وذكر البيان أنه "وفقاً للقوات المسلحة اللبنانية، وقع الحادث أثناء قيام عناصرها بفحص مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في المكان"، وأضاف: "تسلط هذه الخسارة المأسوية الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية في ظلّ تحملها مسؤوليات أكبر في تأمين جنوب لبنان".
 
 
وتابع: "كذلك، فقد أكّد مجلس الأمن في القرار 2790، على الأطراف ضمان الاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بشكلٍ كامل. كذلك، يُعدّ الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب محورياً للقرار 1701، حيث تُنسق اليونيفيل بشكلٍ وثيق مع السلطات اللبنانية لدعمها".
 
 
