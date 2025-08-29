أول تعليق.. ماذا قالت "اليونيفيل" عن حادثة الناقورة؟

أصدرت قوات "اليونيفيل" بياناً تقدمت فيه بـ"أحرّ التعازي للقوات المسلحة ولعائلات الأفراد الذين سقطوا في الانفجار الذي وقع في بالأمس"، متمنية "الشفاء العاجل للمصابين".

وذكر البيان أنه "وفقاً للقوات المسلحة اللبنانية، وقع الحادث أثناء قيام عناصرها بفحص مسيّرة تابعة للجيش سقطت في المكان"، وأضاف: "تسلط هذه الخسارة المأسوية الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية في ظلّ تحملها مسؤوليات أكبر في تأمين ".