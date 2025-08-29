27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الحل هو الحوار".. آخر موقف لجنبلاط عن "نزع سلاح حزب الله"
Lebanon 24
29-08-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنه "لا يمكن أن يُفرض على
لبنان
الاستسلام"، معتبراً أن "الحل هو الحوار لإقناع
حزب الله
بشأن سلاحه".
Advertisement
وفي حديث عبر صحيفة "لوريان لو جور"، قال جنبلاط: "ما طرح علينا هو الإملاء
الإسرائيلي
وذلك على النحو التالي: انزعوا سلاح حزب الله وبعدها سنرى كيف نقنع الإسرائيليين بالانسحاب، لكن الواقع أن
إسرائيل
عزّزت مواقعها في الجنوب. ومع ذلك، أكرر أن مقاتلي حزب الله هم جزء من النسيج اللبناني، رغم أن مرجعيتهم هي ولاية الفقيه، فيما يعود آخرون إلى مرجعية النجف".
وأضاف: "خلال اللقاء مع الوفد الأميركي، أشرتُ أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من عملية نزع السلاح قد تحقق جنوب الليطاني. لكن لا بد من تعزيز الجيش
اللبناني على
مستوى عديده وتجهيزاته ورواتب أفراده، خصوصاً أن قيادة الجيش، وبسبب الأزمة، سمحت للعسكريين بمزاولة عمل إضافي بدوام جزئي، وهو أمر غير مفيد للمؤسسة العسكرية. لدينا مساعدة مقبولة من قطر، والمطلوب دعم أميركي فعلي. وتحدثتُ أيضًا عن قوى الأمن الداخلي وضرورة دعمها، فربما يساعد ذلك الجيش على التفرغ لمهام أخرى كترسيم الحدود مع
سوريا
، بدءًا من مزارع شبعا لمكافحة التهريب وصولًا إلى الحدود البحرية. وفي هذا المجال، أدعو إلى تنسيق مباشر بين لبنان وسوريا. كذلك يجب الاستمرار في تفكيك مصانع الكبتاغون في البلدين".
وأكمل: "كذلك، تناولتُ مسألة القطاع المصرفي، ونحن مع توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن هناك في البرلمان وفي
الولايات المتحدة
مجموعة من اللبنانيين النافذين الرافضين للمساس بالقطاع المصرفي. أعتقد أن مواقف واضحة من المسؤولين
الأميركيين
قد تُسكت هذه الأصوات".
وأكمل: "لا يمكن أن يُفرض علينا الاستسلام. أطرح أفكاري من أجل عودة طبيعية بظروف تحفظ الكرامة. نريد تحرير الأراضي المحتلة وتطبيق القرارات الدولية. لا أفهم هذا الإصرار الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الحساسيات السياسية للطائفة الشيعية. التركيز على السلاح لن يُقبل من جزء كبير من هذه الطائفة. الحل هو الحوار لإقناع حزب الله، لأن
الأمين العام
نعيم قاسم محقّ حين يعتبر أن سلاح الحزب هو روح أنصاره".
وقال: "إذا اعتمدنا الإجراءات المناسبة وطريقة ذكية للحوار ورفضنا الإملاءات
الإسرائيلية
والإيرانية يمكن الوصول إلى نتيجة. أما الأسلوب العنيف والمواجهة العسكرية فلن يؤديان إلى شيء. المهم أن يتم الانسحاب الإسرائيلي بالتوازي مع أي عملية نزع للسلاح. أما عن الجيش، فلن يشهد انقسامًا داخليًا، لكن يجب أن نتجنب تكرار تجربة استخدام المؤسسة ضد الناس. وأرى أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
قادر على مخاطبة الطائفة الشيعية بذكاء أكبر. يمكننا مساعدته لنقول إن بعض الأسلحة الثقيلة – مثل الصواريخ الباليستية – لا تجلب إلا الكوارث على المناطق الشيعية وعلى لبنان كله. لقد فهمنا خلال حرب 2024 أن ميزان القوى مع إسرائيل مختل. كنتُ من الذين اعتقدوا أن هذه الصواريخ قد تُلحق ضررًا بإسرائيل، لكن لم يكن كذلك، لأننا لا نواجه إسرائيل وحدها، بل توجد أيضًا الولايات المتحدة حليفتها".
وأكمل: "أعتقد أن بري معنيّ كثيراً بعودة الأمور إلى طبيعتها. لا ننسى أن ما فعله في الجنوب دُمّر خلال حرب 2024. مع هذا، فإنَّ
المقاومة كانت ضرورية في وقتها بسبب الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. لكنني لا أخشى تكرار 7 أيار".
وعن أحداث السويداء
السورية
، قال جنبلاط: "برأيي، السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن السوري. منذ بداية الأحداث الأخيرة دعوتُ إلى تشكيل لجنة تحقيق. ومع الأميركيين، طالبتُ بلجنة تحقيق سورية – دولية للنظر في ما جرى. هناك جريمة ارتكبت بحق الدروز إلى جانب نزوح واسع وعنف ضد البدو. لا بد من فتح تحقيق يعقبه فتح الطرق بين دمشق والسويداء. هذه مسؤولية الدولة السورية، لكن على الدروز أيضًا قبول ذلك. حتى الآن، بعض الأصوات داخل الطائفة ترفض هذه الخطوة. بعد التحقيق والمحاسبة، يجب العمل على ملف المعتقلين والمفقودين من الطرفين للوصول إلى مصالحة، كما حصل في عام 2001 في الجبل بين الدروز والمسيحيين. تليها مشاركة الدروز في القوات المسلحة والإدارة".
وختم: "لبنان أمام فرصة تاريخية، خاصة أن الشرع قالها بوضوح: النظام السوري لم يعد في فلك إيران. هناك سوريا مستقلة لأول مرة منذ أكثر من خمسين سنة. وهذه فرصة كبرى أمام لبنان لا يجب تفويتها".
مواضيع ذات صلة
الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية
Lebanon 24
الوفد الاميركي نقل "الموقف الثابت": لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، ولا ضمانات اسرائيلية
29/08/2025 21:18:08
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
Lebanon 24
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
29/08/2025 21:18:08
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
29/08/2025 21:18:08
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"
Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"
29/08/2025 21:18:08
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الولايات المتحدة
الأمين العام
اللبناني على
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
نبيه بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "تسليم السلاح".. ماذا قالت "حماس" عبر "لبنان24"؟
Lebanon 24
عن "تسليم السلاح".. ماذا قالت "حماس" عبر "لبنان24"؟
14:15 | 2025-08-29
29/08/2025 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلغاء تدابير سير".. بيانٌ من "قوى الأمن"
Lebanon 24
"إلغاء تدابير سير".. بيانٌ من "قوى الأمن"
14:11 | 2025-08-29
29/08/2025 02:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
Lebanon 24
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
14:05 | 2025-08-29
29/08/2025 02:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم موعد جلسة الحكومة لمناقشة خطة "حصرية السلاح"
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم موعد جلسة الحكومة لمناقشة خطة "حصرية السلاح"
13:26 | 2025-08-29
29/08/2025 01:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2025-08-29
عن "تسليم السلاح".. ماذا قالت "حماس" عبر "لبنان24"؟
14:11 | 2025-08-29
"إلغاء تدابير سير".. بيانٌ من "قوى الأمن"
14:05 | 2025-08-29
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
13:26 | 2025-08-29
رسمياً.. إليكم موعد جلسة الحكومة لمناقشة خطة "حصرية السلاح"
13:13 | 2025-08-29
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:01 | 2025-08-29
"اليونيفيل": قواتنا منتشرة في جنوب لبنان ونساعد الجيش على نزع السلاح غير الشرعي
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 21:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24