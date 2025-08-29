Advertisement

لبنان

سلام اتصل بعباس.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه

Lebanon 24
29-08-2025 | 11:59
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّه اتصل برئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مثمناً التقدم الذي تم احرازه في اليومين الماضيين بشأن تسليم السلاح الثقيل من المخيمات الفلسطينية، ووضعها في عهدة الجيش. 
وقال سلام: "الرئيس عباس أكّد لي أنّه سيتم تسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات كما سبق وتم الاتفاق عليه". 
