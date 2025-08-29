27
لبنان
سلام اتصل بعباس.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه
Lebanon 24
29-08-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الحكومة
نواف سلام
أنّه اتصل برئيس
دولة فلسطين
،
محمود عباس
، مثمناً التقدم الذي تم احرازه في اليومين الماضيين بشأن تسليم السلاح الثقيل من المخيمات
الفلسطينية
، ووضعها في عهدة الجيش.
وقال سلام: "
الرئيس عباس
أكّد لي أنّه سيتم تسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات كما سبق وتم الاتفاق عليه".
