لبنان

بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:05
صدرت مؤخراً تشكيلات جديدة لضباط قوى الأمن الداخلي وذلك في مختلف المراكز الأمنية.
وفي ما يلي صورة بالتشكيلات:
 
 
 

 
