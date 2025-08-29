Advertisement

لبنان

"إلغاء تدابير سير".. بيانٌ من "قوى الأمن"

29-08-2025 | 14:11
إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلّق بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية "نزلة مستشفى الرّوم" حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، لقد تم إلغاء الأعمال في التواريخ المذكورة إلى مواعيد أخرى تُحَدَّد لاحقًا.
