لبنان

عن "تسليم السلاح".. ماذا قالت "حماس" عبر "لبنان24"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:15
مع استكمال حركة "فتح" عمليَّة تسليم أسلحة عائدة لها في المخيمات الفلسطينية وآخرها في برج البراجنة، اليوم الجمعة، اتجهت الأنظار إلى حركة "حماس" وما ستقومُ به على صعيد أسلحتها في المخيمات أيضاً.
معلومات قالت مؤخراً إنَّ "حماس" تتحدّثُ حالياً عن عدم تسليم سلاحها نظراً لأنَّ الأوضاع الحالية بالنسبة لها "لا تسمحُ بذلك"، خصوصاً أن حرب غزة ما زالت مُستمرة، وبالتالي فإنَّ أي عملية تسليم لن يكون أمراً معنوياً إيجابياً للحركة في لبنان.
 

لكن في المُقابل، ترّد مصادر حركة "حماس" عبر "لبنان24" قائلة إنه "لم يجر أبداً الحديث عن موضوع عدم التسليم"، وقالت: "لقد أكدت الحركة أنَّ السلاح الفلسطيني في لبنان لم ولن يكون إلا سلاحاً مُرتبطاً بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، كما أنه لن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الإسرائيلي حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المُستقلَّة على أرضه".
 

مصادر "حماس" قالت إنَّ "الحوار لم ينقطع في أيّ وقتٍ من الأوقات"، مشيرة إلى أن "هناك تواصل وحوارٌ دائمٌ مع الجانب اللبناني"، وأضافت: "لكن مع ذلك، فإننا مع الحوار الشامل والبنّاء وألا يُختصر هذا بجزءٍ من الفصائل الفلسطينية دون الآخرين، في حين أنَّ الحوار يجبُ أن يكون من خلال لجنة الحوار اللبناني - الفلسطينيّ".
المصدر: خاص "لبنان 24"
