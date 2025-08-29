عن "تسليم السلاح".. ماذا قالت "حماس" عبر "لبنان24"؟

مع استكمال حركة "فتح" عمليَّة تسليم أسلحة عائدة لها في المخيمات وآخرها في ، اليوم الجمعة، اتجهت الأنظار إلى حركة " " وما ستقومُ به على صعيد أسلحتها في المخيمات أيضاً.

معلومات قالت مؤخراً إنَّ "حماس" تتحدّثُ حالياً عن عدم تسليم سلاحها نظراً لأنَّ الأوضاع الحالية بالنسبة لها "لا تسمحُ بذلك"، خصوصاً أن حرب غزة ما زالت مُستمرة، وبالتالي فإنَّ أي عملية تسليم لن يكون أمراً معنوياً إيجابياً للحركة في .



لكن في المُقابل، ترّد مصادر حركة "حماس" عبر " " قائلة إنه "لم يجر أبداً الحديث عن موضوع عدم التسليم"، وقالت: "لقد أكدت الحركة أنَّ السلاح الفلسطيني في لبنان لم ولن يكون إلا سلاحاً مُرتبطاً بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، كما أنه لن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المُستقلَّة على أرضه".