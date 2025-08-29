في مدينة لبنانية.. غرامة بـ50 مليون ليرة!

أعلنت بلدية في بيان أنَّ شرطة البلدية ضبطت سيارة بيك أب يقودها المدعو (ع.غ)، محمّلة بالنفايات من خارج المدينة، حيث أقدم سائقها على رميها عشوائياً ونشرها في أحد شوارع صيدا.

وعلى الأثر، تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتغريمه بمبلغ 50 مليون ، مع التوضيح أنه في حال تكرار المخالفة ستُحجز السيارة فوراً.