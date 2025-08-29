Advertisement

لبنان

في مدينة لبنانية.. غرامة بـ50 مليون ليرة!

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1410726-638920998926744613.jpg
Doc-P-1410726-638920998926744613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية صيدا في بيان أنَّ شرطة البلدية ضبطت سيارة بيك أب يقودها المدعو (ع.غ)، محمّلة بالنفايات القادمة من خارج المدينة، حيث أقدم سائقها على رميها عشوائياً ونشرها في أحد شوارع صيدا.
Advertisement


وعلى الأثر، تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتغريمه بمبلغ 50 مليون ليرة لبنانية، مع التوضيح أنه في حال تكرار المخالفة ستُحجز السيارة فوراً.


وأكدت البلدية أنها "ستتخذ أقصى التدابير بحق كل من يقوم بنقل النفايات إلى المدينة ورميها في شوارعها، من خلال حجز الآلية وتغريم مالكها، إضافة إلى ملاحقة المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة".
مواضيع ذات صلة
الأسمر شكر لجابر المباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لمتقاعدي القطاع العام
lebanon 24
29/08/2025 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
lebanon 24
29/08/2025 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
lebanon 24
29/08/2025 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟
lebanon 24
29/08/2025 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ليرة لبنانية

ليون لي

القادمة

يون لي

صيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-08-29
15:45 | 2025-08-29
15:00 | 2025-08-29
14:49 | 2025-08-29
14:44 | 2025-08-29
14:38 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24