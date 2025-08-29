Advertisement

لبنان

في بيروت.. هذا جديد حفل عمرو دياب غداً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-08-2025 | 14:38
انتهت التحضيرات اللوجستية والتقنية لحفل الفنان المصري عمرو دياب الذي سيُقام مساء يوم غدٍ السبت في بيروت.
وقال المُستشار الإعلامي للحفل محمد برجي لـ"لبنان24" إنَّ "بيروت مشتاقة لعمرو دياب الذي سيُشعل ليلة الغد بأجمل حفلٍ غنائي"، مشيراً إلى أن "كافة التحضيرات اكتملت وساحة الحفل جاهزة لاستقبال الجمهور غداً".
 

وذكر برجي أنَّ عدد المقاعد المُخصصة للحضور بلغت 15 ألف كرسيّ ناهيك عن الساحات التي سيقفُ فيها الجمهور أيضاً، وأضاف: "الحفل سيكون الأضخم في صيف لبنان 2025، ورسالة الفرح ستبقى عامرة مهما اشتدت الأزمات، وعمرو دياب يعشق بيروت لأنها عاصمة الحياة، والجمهور اللبناني يتوق إلى ملاقاة الهضبة غداً".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

