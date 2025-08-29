27
لبنان
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
Lebanon 24
29-08-2025
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي
الاشتراكي
،
وليد جنبلاط
، اتصالاً بقائد الجيش، العماد
رودولف هيكل
، مقدماً له التعازي باستشهاد الملازم أوّل الشهيد
محمد اسماعيل
والمعاون أوّل الشهيد رفعت الطعيمي، جرّاء انفجار مسيّرة تابعة للعدو
الإسرائيلي
أثناء الكشف عليها في بلدة
الناقورة
.
وأثنى
جنبلاط
خلال الاتصال على "خطاب العماد هيكل الذي أكّد خلاله مضي الجيش على تحمّل المسؤوليات والقيام بالخطوات اللّازمة لنجاح مهمّته آخذاً في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي".
