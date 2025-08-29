Advertisement

لبنان

جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه

Lebanon 24
29-08-2025 | 16:46
أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اتصالاً بقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، مقدماً له التعازي باستشهاد الملازم أوّل الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أوّل الشهيد رفعت الطعيمي، جرّاء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء الكشف عليها في بلدة الناقورة.
وأثنى جنبلاط خلال الاتصال على "خطاب العماد هيكل الذي أكّد خلاله مضي الجيش على تحمّل المسؤوليات والقيام بالخطوات اللّازمة لنجاح مهمّته آخذاً في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي".
