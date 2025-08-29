26
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ليونة غير مسبوقة
Lebanon 24
29-08-2025
|
17:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُبدي حزب لبناني ليونة غير مسبوقة تجاه فريق في البلد يمرُّ بمحنة وفقاً لأوساط الحزب المذكور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
30/08/2025 02:44:55
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان
Lebanon 24
موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان
30/08/2025 02:44:55
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تطلق نظاماً فضائياً لمراقبة النقل البحري: دقة عالية وسرعة غير مسبوقة
Lebanon 24
روسيا تطلق نظاماً فضائياً لمراقبة النقل البحري: دقة عالية وسرعة غير مسبوقة
30/08/2025 02:44:55
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من موجة حرّ غير مسبوقة ستضرب لبنان؟ الأرصاد توضح
Lebanon 24
هل من موجة حرّ غير مسبوقة ستضرب لبنان؟ الأرصاد توضح
30/08/2025 02:44:55
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب لبنان
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-08-29
29/08/2025 04:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
Lebanon 24
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
16:46 | 2025-08-29
29/08/2025 04:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم
Lebanon 24
جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم
15:45 | 2025-08-29
29/08/2025 03:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2025-08-29
مقدمات النشرات المسائيّة
16:46 | 2025-08-29
جنبلاط يتصل بقائد الجيش معزياً بشهداء الناقورة وُمثنياً على خطابه
16:00 | 2025-08-29
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
16:00 | 2025-08-29
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
15:45 | 2025-08-29
جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم
15:00 | 2025-08-29
عن "حزب الله" والحوثيين.. إليكم آخر كلام إسرائيليّ
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24