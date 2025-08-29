Advertisement

لبنان

ليونة غير مسبوقة

Lebanon 24
29-08-2025 | 17:34
A-
A+
Doc-P-1410793-638921110677953650.jpg
Doc-P-1410793-638921110677953650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُبدي حزب لبناني ليونة غير مسبوقة تجاه فريق في البلد يمرُّ بمحنة وفقاً لأوساط الحزب المذكور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
lebanon 24
30/08/2025 02:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة كوليرا غير مسبوقة تضرب السودان
lebanon 24
30/08/2025 02:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تطلق نظاماً فضائياً لمراقبة النقل البحري: دقة عالية وسرعة غير مسبوقة
lebanon 24
30/08/2025 02:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من موجة حرّ غير مسبوقة ستضرب لبنان؟ الأرصاد توضح
lebanon 24
30/08/2025 02:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-08-29
16:46 | 2025-08-29
16:00 | 2025-08-29
16:00 | 2025-08-29
15:45 | 2025-08-29
15:00 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24